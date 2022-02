이재명 "安과 단일화, 사실 아니다…의원내각제도 긍정적으로 안봐"

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 9일 안철수 국민의당 후보와의 단일화 제안 보도에 대해 "사실이 아니다"고 부인했다.

이 후보는 이날 서울시의회 앞에서 열린 생명안전 국민약속식 이후 기자들과 만나 "제가 그 보도를 보고 '아, 이런 걸 하고 있나? 나도 모르게 그런 거 하나' 생각이 들었다"며 "제가 아는 바로는 사실이 아니다"고 말했다.

단일화에 대한 고민이 전혀 없느냐는 취재진의 질문에 "고민이야 왜 없겠습니까만"이라고 답했다.

한 매체는 이날 이 후보 측의 핵심 관계자를 인용해 안 후보 측에 의원내각제 개헌 포함 정치개혁안과 함께 단일화 의사를 전달했다고 보도했다.

의원내각제 개헌과 관련해서도 이 후보는 "국정 책임을 국회로 사실상 전부 넘기는 의원내각제를 현재 국민이 수용 가능할지에 대해 저는 매우 긍정적이지는 않다"며 "그래서 (의원내각제 개헌을 제시했다는) 보도 내용은 저도 이해가 안 되는 내용"이라고 언급했다.

이어 "저는 이미 차기 당선자가 임기 1년 단축을 수용하고 4년 중임제로 개헌하되 권력 분산·지방자치·기본권을 강화하면서 환경·기후 위기 대응 국가책임을 명문화하고, 합의 가능한 것부터 순차적으로 하자고 여러 차례 밝혔다"고 설명했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr