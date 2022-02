中 '전기차 배터리 굴기' 시장 2배 성장…점유율 50% 돌파

세계 296.8GWh의 절반 넘는149.2GWh



유럽 91.1GWh, 미국 40.2GWh 따돌려



[아시아경제 문채석 기자] 지난해 중국 전기차용 배터리 시장이 2배 넘게 성장했다. 세계에서 중국이 차지하는 점유율은 50%를 돌파했다.

9일 SNE리서치에 따르면 지난해 전 세계 연간 전기차(EV·PHEV·HEV)에 탑재된 배터리 에너지 총량은 296.8GWh로 전년(146.8GWh) 대비 102.3% 늘었다. 중국의 사용량은 149.2GWh로 전 세계 사용량의 50.3%를 차지했다. 전년(64.2GWh)보다 132.6% 증가한 규모다.

중국 신에너지차(BEV+PHEV) 판매량이 약 331만대로 2.5배 이상 급증한 사실이 영향을 미쳤다. 중국 당국이 당초 축소할 예정이었던 전기차 보조금을 전기차 시장 활성화 차원에서 유지한 것도 긍정적으로 작용한 것으로 풀이된다.

유럽의 전기차 배터리 사용량은 91.1GWh로 전년(52.5GWh)보다 73.6% 늘었다. 점유율은 30.7%로 중국에 이어 두번째였지만, 전년(35.8%)보다는 줄었다. 미국의 지난해 사용량은 40.2GWh로 전년(20.1GWh)보다 99.6% 늘었다. 전 세계 점유율은 13.5%로 전년(13.7%)보다 떨어졌다.

SNE리서치 관계자는 "지난해는 주요 지역 중 압도적으로 최고 성장률을 보인 중국 시장의 해로 평가할 수 있다"며 "CATL과 BYD를 필두로 중국 배터리 업체들이 자국 시장 팽창에 힘입어 두각을 나타냈다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr