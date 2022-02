[아시아경제 이혜영 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,600 전일대비 1,100 등락률 +1.50% 거래량 8,440,300 전일가 73,500 2022.02.09 15:10 장중(20분지연) 관련기사 삼성 반도체연구소장 "기술 한계, 생태계 협력으로 극복해야"코스피, 이틀연속 기술적 반등…기관, LG엔솔 상장 후 첫 순매도 “코드네이처” 추천주 3上 또 일냈다! 후속株 하나 더 바로 올라갑니다! close 가 제56회 미국 프로 미식축구 챔피언 결정전이 열리는 로스엔젤레스 소파이(SoFi) 경기장에 110m 길이의 세계 최대 단일 스크린을 설치한다고 9일 밝혔다. 경기장 중앙의 37m 높이에 360도 원형으로 설치된 LED 스크린은 면적이 6500㎡로 축구장 1개 크기다.

LED 스크린은 관중석 어느 곳에서든 최고의 시야각으로 왜곡 없이 콘텐츠를 감상할 수 있도록 설계됐다. 경기장 건축 도면을 바탕으로 실시간 중계, 애니메이션 콘텐츠 등 여러 유형의 그래픽 콘텐츠를 다양한 시야각으로 시뮬레이션해 모든 좌석에서 최고의 시청 경험을 누릴 수 있는 인피니티 스크린이다.

스크린 프레임에는 260개 이상의 하만 JBL 스피커가 탑재, 약 1500 개의 홈시어터 시스템과 맞먹는 사운드 경험을 제공한다.

