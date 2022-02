이탈리아 헌법, 환경보호 가치를 담다

ㅗ

[아시아경제 박병희 기자] 이탈리아 의회가 환경 보호를 헌법에 포함시키는 법안을 8일(현지시간) 통과시켰다고 주요 외신이 이날 보도했다.

법안에 따라 국가는 환경, 생물의 다양성, 생태계 보호를 위한 조치를 의무적으로 마련해야 한다. 법안은 또 어떠한 민간의 경제 계획도 건강이나 환경을 해쳐서는 안 된다고 규정했다.

로베르토 친골라니 생태전환부 장관은 법안에 대해 "이탈리아를 위한 매우 중요한 조치"라며 "법안이 통과된 오늘은 의미있는 날"이라고 입장을 밝혔다.

이탈리아 정부와 의회는 환경보호가 헌법에 규정됨에 따라 이에 맞춰 향후 하위 법률을 개정해나갈 것으로 예상된다.

세계야생동물펀드(WWF)의 도나텔라 비안치 이탈리아 지부장은 성명을 통해 "궁극적으로 환경보호가 이탈리아의 기본 원리가 됐다"며 "이에 따른 새로운 법률 제정과 기존 법률 개정이 이뤄질 것으로 기대한다"고 밝혔다.

