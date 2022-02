10일부터 재택치료자 동네의원서 전화상담…"QR코드도 개선 검토"

의협 "3000곳 이상 동네 병의원 추가 참여"

QR코드, 방역패스 등도 개선 방안 검토

[아시아경제 기하영 기자]오는 10일부터 코로나19 재택치료자는 '집중관리군'과 '일반관리군'으로 나뉘어 각각 관리 받게 된다. 60세이상, 50대 기저질환자 등이 포함된 집중관리군은 지금처럼 하루 2번 건강상태를 점검받지만, 일반관리군은 모니터링 없이 필요 시 동네 병·의원에서 비대면 진료를 받는다.

중앙재난안전대책본부 9일 정례브리핑에서 이 같은 재택치료 방안을 밝혔다. 방역당국은 집중관리군 중심의 건강관리를 위해 향후 거점전담병원 등을 활용해 650개까지 관리의료기관을 확대하고 총 관리가능인원을 약 20만명까지 확보할 예정이다. 이날 0시 기준 재택관리의료기관은 601곳이다.

일반관리군, 모니터링 없이 동네 의원 비대면 진료

이를 제외한 일반관리군은 오는 10일부터 정기적 모니터링 없이 필요 시 동네 병·의원에서 전화 처방·상담을 받는다. 동네 의원 외에도 24시간 운영되는 '재택치료 의료상담센터'에서도 의료상담을 받을 수 있다.

정부는 일반관리군이 가급적 자신이 다니는 동네 병·의원에서 진료를 받을 수 있도록 대한의사협회와 논의해 가급적 모든 동네 의원이 비대면 진료에 참여하도록 할 방침이다. 다만 지금 당장 전화상담·처방이 가능한 의료기관을 찾지 못할 경우를 대비해 전화상담·처방이 가능한 동네 병·의원 명단을 지자체 등을 통해 취합하고, 건강보험심사평가원 누리집에 게시할 예정이다.

참여하는 동네 병·의원이 적다는 지적에는 초기엔 현장의 혼선 등이 불가피할 것이라면서도 현 의료체계로도 대응할 수 있을 것이라고 설명했다. 이상운 대한의사협회 부회장은 "최소한 지금 3000개 이상 더 많은 동네의원이 참여할 것으로 예측된다"며 "재택관리 가능한 확진자 인원이 18만명이 아니라 훨씬 더 많은 숫자가 돼도 아마 대응할 수 있을 것"이라고 내다봤다.

정부도 의료기관의 참여를 활성화하기 위해 재택치료 진료처방·상담 진료 건강보험급여비용 등을 결정했고 내일부터 시행한다.

정부는 이번 재택치료 전환이 소아·청소년 진료에 더 용이할 것이라고 설명했다. 최종균 중수본 재택치료반장은 "전화 상담과 처방 시스템이 제대로 도입되면 평상시 다니던 소아청소년과에 전화를 걸어 여러 번 상담이 가능해진다"며 "이런 과정을 통해 아동의 상태를 더 잘 살펴볼 수 있을 것"이라고 강조했다.

비대면 진료에 따른 의약품은 담당약국을 통해 전달

전화상담·처방에 따른 의약품은 담당약국을 통해 받게 된다. 이는 동거가족 수령이 원칙이지만, 대리인 수령이 어려울 경우 지방자치단체와 협의한 방법에 따르거나 직접 의약품을 전달한 후 재택치료자 본인의 수령여부를 확인한다.

최 재택의료반장은 "현재 재택치료자가 먹는치료제 처방이 이뤄질 경우 시·군·구별로 담당 약국을 지정하고 있고, 이는 전국에 한 500여개 정도"라며 "다만 재택치료자가 늘어나면 담당 약국 지정을 확대하거나 또는 담당 약국 지정제도를 아예 해제하는 방안도 재택치료자 추이에 따라서 검토하겠다"고 설명했다.

자기기입식으로 역학조사 전환…QR코드 변경 가능성도

앞으로 QR코드, 전자출입명부 등도 변경될 가능성이 있다. 역학조사가 자기기입방식으로 변경됐기 때문이다. 이에 대해 손영래 중수본 사회전략반장은 "질병관리청 쪽에서 역학조사의 변경과 함께 개선방안들을 함께 검토하고 있는 중"이라고 답했다.

그러면서 "우선 자기기입식으로 바꾸는 가운데 이런 IT 기반 역학조사를 어느 정도까지 할 수 있는지를 볼 예정이고, 이 과정에서 QR코드라든지 전자출입명부 등의 유지 필요성 등도 함께 검토하겠다"고 설명했다.

방역 당국은 10일부터 코로나19 재택치료 키트가 집중관리군에게만 지급됨에 따라 일반관리군의 확진자들은 사전에 해열제, 체온계를 준비해두라고 조언했다. 손 반장은 "일반관리군에 속한 다수의 확진자들은 감기(상기도감염) 증상이 나타나고 있다"며 "특별히 준비해야 할 것을 구체적으로 밝히기는 어렵지만, 통상 해열제 등을 상비하거나 체온 상승을 관찰하기 위해 체온계를 준비하면 될 것"이라고 말했다. 그러면서 "호흡기 이상증상이 나타날 경우에는 의료기관에 연락을 해서 전화 상담을 받는 게 더 유용하다"고 덧붙였다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr