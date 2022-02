코스피, 이틀연속 기술적 반등…기관, LG엔솔 상장 후 첫 순매도

[아시아경제 지연진 기자] 국내 증시는 9일 오후 오름세를 유지 중이다. 코스피 지수는 기관과 외국인의 동반 매수로 강세를 보이고, 코스닥 지수는 상승폭이 소폭 확대하고 있다. 미국 금리 인상을 결정할 인플레이션 통계 발표를 앞두고 있는 만큼 지난달 큰 폭의 조정 이후 기술적 반등 과정이라는 분석이다.

코스피 지수는 이날 오후 1시50분 기준 전일대비 23포인트(0.84%) 상승한 2769.47로 거래되고 있다. 기관이 2190억원, 외국인이 1590억원 어치 순매수하며 지수를 견인하고 있다. 개인은 3929억원 순매도하고 있다.

같은 시간 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 1,000 등락률 +1.36% 거래량 8,041,922 전일가 73,500 2022.02.09 14:49 장중(20분지연) 관련기사 삼성 반도체연구소장 "기술 한계, 생태계 협력으로 극복해야"“코드네이처” 추천주 3上 또 일냈다! 후속株 하나 더 바로 올라갑니다!외인·기관 동반 매수 코스피, 이틀연속 오름세…"기술적 반등 과정" close 가 1.50% 상승 중이고, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 500 등락률 +0.40% 거래량 3,814,403 전일가 125,000 2022.02.09 14:49 장중(20분지연) 관련기사 외인·기관 동반 매수 코스피, 이틀연속 오름세…"기술적 반등 과정"美국채 금리 급등, 혼조 마감…코스피 장 막판 반등 성공이달 주식거래활동계좌 6000만개 넘는다.. 1인2계좌 시대 close 는 0.40% 오름세로 상승폭을 소폭 반납 중이다.

LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 514,000 전일대비 28,000 등락률 -5.17% 거래량 1,627,963 전일가 542,000 2022.02.09 14:49 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!패시브 자금 유입되는 LG엔솔, 외국계는 ‘매도’ 리포트외인·기관 동반 매수 코스피, 이틀연속 오름세…"기술적 반등 과정" close 은 이달 들어 패시브 자금 유입 기대감으로 급등했지만, 이날은 3.32% 하락 중이다. 전날 기대를 밑도는 실적을 발표한 가운데 홍콩계 증권사 CLSA가 투자의견을 ‘매도’로 제시한데 따른 것으로 보인다. LG엔솔이 상장한 지난달 27일부터 순매수 랠리를 보이던 기관은 이날 순매도로 전환했다. 반면 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 563,000 전일대비 7,000 등락률 +1.26% 거래량 282,889 전일가 556,000 2022.02.09 14:49 장중(20분지연) 관련기사 외인·기관 동반 매수 코스피, 이틀연속 오름세…"기술적 반등 과정"美국채 금리 급등, 혼조 마감…코스피 장 막판 반등 성공LG엔솔發 수급 왜곡 여진 계속…오후 증시 하락 전환 close 는 1.62% 상승하고 있다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 614,000 전일대비 3,000 등락률 -0.49% 거래량 290,116 전일가 617,000 2022.02.09 14:49 장중(20분지연) 관련기사 美국채 금리 급등, 혼조 마감…코스피 장 막판 반등 성공LG엔솔發 수급 왜곡 여진 계속…오후 증시 하락 전환LG화학, 지난해 실적 역대최대…"2030년 매출 60조원 목표" close (-0.49%)은 약세를 보이고 있다.

삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 772,000 전일대비 28,000 등락률 -3.50% 거래량 65,598 전일가 800,000 2022.02.09 14:49 장중(20분지연) 관련기사 외인·기관 동반 매수 코스피, 이틀연속 오름세…"기술적 반등 과정"美국채 금리 급등, 혼조 마감…코스피 장 막판 반등 성공LG엔솔發 수급 왜곡 여진 계속…오후 증시 하락 전환 close 는 미국의 중국 바이오기업 수출 규제로 인해 전날 5% 가까이 오름세를 보였지만, 이날 3.50% 빠지고 있다. KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 63,300 전일대비 2,600 등락률 +4.28% 거래량 1,736,510 전일가 60,700 2022.02.09 14:49 장중(20분지연) 관련기사 외인·기관 동반 매수 코스피, 이틀연속 오름세…"기술적 반등 과정"[e공시 눈에 띄네]코스피-8일[클릭 e종목]"KB금융, 올해 5조원대 순익 시현 전망" close 은 4.45%, 신한지주는 2.40% 오름세를 기록 중이다.

이진우 메리츠증권 연구원은 "오늘 증시도 기술적 반등의 과정으로 봐야할 것"이라며 "특징적인 것은 종목의 오름폭은 실적에 따라 반영되면서 은행주들이 최근 선전하고 있다"고 전했다.

같은시간 코스닥 지수는 13.03포인트(1.46%) 내린 1.46% 908.30을 나타냈다. 장초반보다 상승폭이 확대됐다. 외국인은 200억원 상당 순매도하고 있지만, 개인과 기관이 각각 151억원과 55억원 순매수하고 있다.

코스닥 시총 상위 종목에선 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 138,400 전일대비 12,400 등락률 +9.84% 거래량 374,325 전일가 126,000 2022.02.09 14:49 장중(20분지연) 관련기사 CJ ENM "물적분할 다양한 방안 재검토…확정된 바 없어" 해명 공시외인·기관 동반 매수 코스피, 이틀연속 오름세…"기술적 반등 과정"[특징주]'물적분할 중단' 소식에… CJ ENM, 6% 강세 close 이 물적분할을 잠정 중단한다는 소식으로 9.84% 오르며 가장 큰 상승폭을 보였고, 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 332,400 전일대비 10,100 등락률 +3.13% 거래량 315,166 전일가 322,300 2022.02.09 14:49 장중(20분지연) 관련기사 외인·기관 동반 매수 코스피, 이틀연속 오름세…"기술적 반등 과정"美국채 금리 급등, 혼조 마감…코스피 장 막판 반등 성공LG엔솔發 수급 왜곡 여진 계속…오후 증시 하락 전환 close (3.54%)과 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 191,600 전일대비 4,100 등락률 +2.19% 거래량 459,801 전일가 187,500 2022.02.09 14:49 장중(20분지연) 관련기사 외인·기관 동반 매수 코스피, 이틀연속 오름세…"기술적 반등 과정"[클릭e종목]"엘앤에프, 테슬라 판매 호조로 수익성 개선"[e공시 눈에 띄네]코스닥-8일 close (2.67%) 등 2차전지 부품주도 강세다. 지난 4일부터 급등세인 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 149,500 전일대비 5,100 등락률 +3.53% 거래량 1,714,956 전일가 144,400 2022.02.09 14:49 장중(20분지연) 관련기사 LG엔솔發 수급 왜곡 여진 계속…오후 증시 하락 전환기관 투심 회복, 대형주 '활짝'…국내 증시 소폭 오름세'돈 먹는 하마' LG엔솔 여진 진정세…코스피, 오후 낙폭 축소 close 는 이날도 5% 넘게 올랐다. 다만 카카오게임즈는 4.27% 하락하고 있다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr