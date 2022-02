인기만화 '머털도사' 실사판 나온다…메가박스·덱스터 맞손

[아시아경제 이이슬 기자] 추억의 만화 '머털도사'가 영화·드라마로 재탄생한다.

9일 메가박스중앙(주)플러스엠과 덱스터스튜디오는 "양사가 지난 1월 전략적 업무협약을 맺고 첫 프로젝트로 이두호 화백의 '머털도사'를 영화·드라마로 제작하기로 했다"고 밝혔다.

'머털도사'는 만화 출간 및 1989년 TV 애니메이션으로 제작되어 MBC에서 방영, 시청률 54.9%를 기록하며 인기를 누린 작품이다. 실사판은 원작을 기반으로 머털이와 누덕도사의 활약상을 보여주는 한국형 히어로물로 완성할 계획이다.

메가박스중앙(주)플러스엠이 영화 투자·배급 및 드라마 공동 제작을, 덱스터스튜디오가 드라마의 메인 제작과 더불어 영화·드라마의 VFX, DI(색 보정), 사운드 보정 등 후반 작업 전반을 각각 맡는다.

덱스터스튜디오 김욱·강종익 대표는 "오랜 시간 다양한 연령층에게 사랑받은 '머털도사'의 탄탄한 스토리와 세계관 확장, 그리고 자사만의 기술력을 더해 원작 이상의 재미와 감동을 선사하는 히어로물로 만들 예정"이라고 전했다.

