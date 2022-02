암참 회장 만난 안철수 "한미동맹, '초격차 과학기술동맹'으로"

주한미국상공회의소 초청 특별간담회



"미국 기업이 투자하기 가장 좋은 나라 만들 것"

[아시아경제 문채석 기자] 안철수 국민의당 대통령 선거 후보는 9일 "경제적 번영과 세계 평화를 위한 영원한 동맹인 한미동맹은 '초격차 과학기술 동맹'으로 발전돼야 한다"고 말했다.

안 후보는 이날 오후 포시즌스 서울 호텔에서 제임스 김 주한미국상공회의소(암참) 회장과 만나 이같이 말했다. 간담회엔 암참 이사진을 포함한 40여 명의 미국 기업 대표단이 참석했다. 참여 기업은 한국쓰리엠, GE 코리아, 김앤장 법률사무소, 모건스탠리, 한국MSD, 노스럽그루먼, 퍼솔켈리, 한국화이자제약, 한국필립모리스, 퀄컴코리아, 인스파이어 리조트, 삼일회계법인 및 써브웨이 등이다. 암참은 다음 달 대선을 앞두고 대선주자들과의 간담회를 열고 있다.

안 후보는 한미 과학기술 동맹을 강화해야 한다고 강조했다. 그는 "경제적 양극화에 따른 불평등 심화, 탄소중립, 감염병 대응 등을 위해 한미동맹은 과학기술 교류, 글로벌 협력을 해나가야 한다"며 "인프라, 제품, 부품, 서비스 등 모든 분야에 걸쳐 한·미 양국이 협력해야 국민의 생명과 재산, 기업의 자유로운 경제활동과 산업을 지킬 수 있다"고 말했다.

안 후보는 김 회장과의 대담을 통해 외국인 투자의 중요성을 환기하기도 했다. 그는 "네거티브 규제(규제 항목 외에는 모두 풀어주는 것)를 통해 신사업, 신제품과 새 비즈니스 모델 촉진, 글로벌 스탠더드에 부합하는 기업환경 조성 등을 할 것"이라며 "노동 유연안정성과 탄력적 근무제도를 확대하고, 주요 도시들 간 미국 기업 유치 경쟁 독려, 외투 기업을 위한 맞춤형 연구개발(R&D) 및 고급인력 지원 등을 해나갈 것"이라고 약속했다. 이어 "새로운 글로벌 경제협력과 공급망 재편과정에서 미국과의 공동 대응을 강화해 대한민국을 미국의 글로벌 기업이 가장 투자하기 좋은 나라로 만들어 나갈 것"이라고 덧붙였다. 안 후보는 ESG(환경·사회·지배구조) 및 성별 임금 격차 개선 등의 글로벌 이슈에 대해서도 심도 깊은 대화를 이어나갔다.

김 회장은 "외국인 직접투자 증진과 한국을 기업들의 아시아 지역본부로 만들기 위한 정책 수립에 있어 안 후보가 중요한 역할을 해주길 기대한다"며 "안 후보의 디지털 전환 촉진, 5G, 바이오파마 등 핵심 전략 사업 비전을 실현하기 위해 필요한 연구개발(R&D) 투자를 위해선 한국 정부의 적극적인 지원이 절대적이고, 지금이 이런 논의를 할 적기"고 화답했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr