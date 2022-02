[아시아경제 이명환 기자] 국제약품 국제약품 002720 | 코스피 증권정보 현재가 5,520 전일대비 290 등락률 +5.54% 거래량 2,914,975 전일가 5,230 2022.02.09 11:39 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일또 백신주!! 한국비엔씨 후속 대장? NO! 역대급 황제株 행차하십니다 close 은 지난해 적자 전환해 16억7590만원의 영업 손실을 봤다고 9일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1197억4557만원으로 전년 동기 대비 8.17% 줄어든 것으로 집계됐다. 당기순이익 역시 적자 전환해 15억5579만원의 손실이 발생했다.

국제약품은 "마스크 시장 공급과잉으로 인한 마스크 매출 감소와 메디마스크·코로나 관련 상품의 재고자산평가손실이 증가했기 때문"이라고 적자 전환 이유를 전했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr