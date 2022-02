위메이드-밸로프, '이카루스 온라인' 위믹스 플랫폼 합류 계약

[아시아경제 이승진 기자] 위메이드와 밸로프가 MMORPG '이카루스 온라인'의 위믹스 플랫폼 온보딩 계약을 체결했다고 9일 밝혔다.

밸로프는 온라인, 모바일 게임을 개발 및 출시하고 있는 게임사로 자체 플랫폼 VFUN을 통해 20여개 이상의 게임을 글로벌 시장에서 서비스하고 있다. 세계 주요 거점 지역 법인 설립 및 협약을 통해 직접 서비스 지역을 확대하고 있으며, 올해 수출 유망 중소기업 지정, 수출의 탑 수상 등 성장 가능성이 높은 기업으로 많은 기대를 받고 있다.

위믹스 플랫폼에 합류하는 '이카루스 온라인'은 위메이드XR이 지식재산권(IP)를 보유하고 있으며, 현재 밸로프가 개발 및 서비스를 하고 있다.

'이카루스 온라인'은 밸로프가 서비스하는 FPS '블랙스쿼드'와 근미래 배경 라이프스타일 게임 'N-AGE'에 이어 세 번째로 위믹스 온보딩이 결정됐다.

신재명 밸로프 대표는 “'미르4'로 새로운 패러다임을 만들고 있는 위믹스 플랫폼과 함께하게 되어 기쁘다”며 “'이카루스'가 가진 게임 본연의 재미에 블록체인 생태계를 결합해 이용자들에게 더 많은 즐거움을 선사할 것”이라고 밝혔다.

장현국 위메이드 대표는 “위믹스 플랫폼은 이미 '미르4'를 성공시킨 바 있어, '이카루스 온라인' 역시 완벽하게 변혁될 것을 확신한다”며 “'이카루스 온라인'이 글로벌 블록체인 MMORPG 시장에 일찍 자리잡을 수 있도록 적극 노력할 것”이라고 말했다.

