대웅제약 사회공헌 프로그램 '참지마요' 5기 대학생 교육 봉사단 출범

[아시아경제 이관주 기자] 대웅제약은 사회공헌 프로그램 '참지마요 5기 대학생 교육 봉사단 발대식'을 비대면으로 진행했다고 9일 밝혔다.

'참지마요'는 발달장애인, 경계선 지능 아동 등 느린 학습자들이 자신이 겪는 질병 증상을 정확하게 표현할 수 있도록 돕는 대웅제약의 대표 사회공헌 프로그램이다.

이번에 선발된 5기 대학생 교육봉사단은 총 220명으로, '참지마요'에 참여를 원하는 지원자들의 요구에 따라 모집인원을 대폭 늘렸다. 특히 코로나19 상황에서도 가능한 온라인 교육이라는 장점 덕분에 느린 학습자 및 관계 기관들로부터 높은 관심을 받아 지난 4기 대비 모집 인원과 참여기관이 두 배가량 늘었다.

5기 봉사단은 3월부터 7월까지 느린 학습자들의 멘토로서 일대일 쉬운 글 독서 교육을 주 1회 온라인으로 진행하는 한편, 멘토 간 활동 피드백을 주고받는 정기모임과 자율 기획 프로젝트를 통해 프로그램 완성도를 높일 예정이다.

전승호 대웅제약 대표는 "대학생 봉사단 여러분의 멘토링 덕분에 느린 학습자들은 병원 진료와 약국 방문에 대한 두려움을 극복하고 긴급하고 위중한 상황에서 필요한 도움을 받게 될 것"이라며 "참가자 모두가 자부심을 갖고 열정적으로 활동해주시기를 당부드리며, 대웅제약 역시 지속적으로 도움드릴 것을 약속드린다"고 말했다.

대웅제약은 2019년부터 피치마켓과 함께 '참지마요'를 운영해오고 있다. 아울러 느린 학습자들이 의사, 약사와 소통할 수 있도록 돕는 쉬운 글 도서와 'AAC(보완대체 의사소통 카드)'를 제작해 전국 특수학교 및 병·의원, 복지관 등에 기부해오고 있다.

