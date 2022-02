오뚜기, 달콤한 풍미 '민트초코시럽·솔티드카라멜시럽' 출시

[아시아경제 구은모 기자] 오뚜기 오뚜기 007310 | 코스피 증권정보 현재가 460,500 전일대비 3,500 등락률 +0.77% 거래량 703 전일가 457,000 2022.02.09 10:08 장중(20분지연) 관련기사 오뚜기 '제육볶음 양념·춘천식 철판닭갈비 양념' 2종 출시[위기의 K-라면]국내선 문제없는데… 까다로운 EU기준 ‘유해물질’[위기의 K-라면]유럽 수출 끊겨…잇단 리콜·판매 중단 close 는 국내 최초로 가정용 '민트초코시럽'과 '솔티드카라멜시럽'을 선보인다고 9일 밝혔다.

이번에 선보인 '민트초코시럽'은 진한 코코아와 상쾌한 애플민트가 어우러져 달콤하면서도 시원한 맛이 특징이다. 각종 베이커리에 토핑으로 뿌리거나 라떼, 스무디 등으로 다양하게 응용할 수 있어, 민트초코 마니아는 물론 색다른 맛을 찾는 소비자들도 부담 없이 즐길 수 있다.

신제품 '솔티드카라멜시럽'은 부드러운 생카라멜에 꽃소금을 더한 시럽으로, 달콤하고 짭조름한 '단짠' 조합을 맛볼 수 있다. 크로플, 팬케이크 등 달콤한 디저트와 특히 잘 어울리며, 에스프레소, 우유 등과 섞어 카라멜 라떼로 즐겨도 좋다.

오뚜기 관계자는 “갈수록 커지는 홈카페 시장을 겨냥해 다양한 음료 및 디저트에 응용할 수 있는 시럽 신제품을 선보이게 됐다”며 “앞으로도 트렌디하고 차별화된 제품을 개발해 소비자 만족도를 높여 나갈 것”이라고 말했다.

