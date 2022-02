카카오게임즈, '오딘' 흥행 바람 타고 연매출 '1조 클럽' 입성

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오게임즈가 지난해 창사 이래 최대 실적을 올리며 연매출 '1조 클럽'에 입성했다. 모바일 PC 게임 ‘오딘: 발할라 라이징’의 흥행과 비게임 부문 성장이 호실적을 이끌었다.

카카오게임즈는 연결 기준 지난해 매출 1조125억원, 영업이익 1143억원을 기록했다고 9일 밝혔다. 전년대비 각각 104%, 72% 증가한 수치다. 지난해 4분기 매출은 전년 동기 대비 102%증가한 2867억원, 영업이익은 189% 늘어난 479억원을 기록했다.

카카오게임즈 관계자는 이번 실적에 대해 "신작 오딘 출시 성과와 비게임 부문의 기타 매출 성과가 더해진 결과"라고 설명했다.

모바일 게임 부문은 ‘오딘’의 흥행과 해외 진출 모바일 게임들의 성과로 전년 대비 203% 증가한 7549억원의 매출을 달성했다. PC온라인 게임 부문은 전년 대비 약 42% 감소한 1071억원의 매출을 기록했다.

카카오VX 등 자회사의 지속 성장으로 기타 매출이 전년 동기 대비 140% 증가한 1505억원을 기록, 역대 최대 실적을 경신하며 전체 매출 상승에 기여했다.

카카오게임즈는 올해 내건 ‘카카오게임즈 시즌2’이라는 슬로건에 따라 10종 이상의 신작 게임을 국내외 시장에 출시하고 ‘비욘드 게임(Beyond Game)’ 프로젝트들을 순차적으로 선보일 계획이다.

‘오딘’의 상반기 대만 시장 진출을 비롯해 화제작 ‘우마무스메 프리티 더비’의 국내 출시를 준비 중이며, PC온라인 생존게임 ‘디스테라’, 모바일 횡스크롤 게임 ‘가디스 오더’, 모바일 수집형 RPG ‘에버소울’, 프로젝트 ‘아레스(가칭)’ 등 다양한 장르의 게임을 국내 및 글로벌 시장에 출시할 예정이다.

카카오게임즈는 아울러 보라네트워크를 통해 리뉴얼된 블록체인 프로젝트 ‘BORA(보라) 2.0’으로 새로운 사업 영역을 확대한다. 보라네트워크는 글로벌 영역의 블록체인 플랫폼사로서 게임, 스포츠, 엔터테인먼트 등 다양한 콘텐츠 서비스를 선보이며 ‘BORA 2.0’ 생태계 환경을 확장시킬 계획이다. 이와 관련 자회사 프렌즈게임즈는 사명을 ‘메타보라’로 변경하고 블록체인과 메타버스 사업에 역량을 집중하기로 했다.

조계현 카카오게임즈 대표는 "올해는 게임 영역에서 카카오게임즈만의 강점으로 국내외 이용자들의 눈길을 사로잡을 다양한 장르의 게임을 단계적으로 공개할 것"이라며 "‘비욘드 게임'영역에서 새로운 가치를 만들어 나가며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 보다 강화해나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

