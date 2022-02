카카오맵, 코로나19 ‘신속항원검사’ 기관 검색 서비스 제공

[아시아경제 이승진 기자] 카카오의 모바일 지도앱 카카오맵은 코로나19 ‘신속항원검사’를 받을 수 있는 기관에 대한 검색 서비스를 제공한다고 9일 밝혔다.

이용방법은 카카오맵 검색창에서 ‘신속항원검사’를 직접 검색하거나, 검색창 하단의 ‘신속항원검사’ 버튼을 클릭하면 된다. 선별진료소, 임시선별검사소, 호흡기 진료 지정 의료기관, 호흡기전담클리닉 등 검사 가능한 모든 기관을 한번에 확인할 수 있다. 검사 기관은 지속적으로 업데이트 될 예정이다.

카카오맵 '신속항원검사’ 기관 검색 서비스는 모바일(안드로이드, iOS) 카카오맵 앱과 모바일 웹, PC에서 이용할 수 있다. 이용자들은 카카오맵을 통해 선별진료소, 잔여백신 실시간 예약 가능 접종처 등 코로나19와 관련한 다양한 정보도 확인할 수 있다.

한편, 카카오맵에서 안내하는 ‘신속항원검사’ 기관에 대한 정보는 공공데이터포털을 통해 공개된 응용프로그래밍 인터페이스(api), 중앙사고수습본부가 제공하는 데이터를 활용해 제공된다.

카카오맵 관계자는 “코로나19 검사 체계 개편으로 인해 신속항원검사 기관에 대한 검색 니즈가 증가함에 따라 관련 기능을 도입했다”며 “카카오맵은 앞으로도 이용자들의 삶의 질을 높일 수 있도록 위치정보 기능과 서비스를 고도화해 나갈 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr