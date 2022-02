WSJ "친중 트위터 계정들, 反베이징올림픽 해시태그 장악"

[아시아경제 정현진 기자] 2022 베이징 동계올림픽을 앞두고 주최국인 중국의 위구르족 인권탄압을 비판하기 위한 해시태그를 친중 트위터 계정들이 장악, 서방의 비판을 물타기 하고 있다는 지적이 나왔다. 해시태그와는 관련없는 게시물을 올려 비판 세력이 온라인에서 결집하는 것을 막고 스팸으로 인식해 해시태그 자체를 무력하게 만들려는 일종의 온라인 전술을 펼쳐왔다는 지적이다.

8일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 미 클렘슨대 미디어포렌식허브의 분석을 인용해 지난해 10월 20일부터 올해 1월 20일까지 '#GenocideGames(제노사이드게임즈)'라는 해시태그를 사용한 트윗은 모두 13만2000건 이상 올라왔다고 보도했다. 종족 말살이라는 의미의 제노사이드와 동계올림픽을 의미하는 게임즈를 합쳐 만든 이 해시태그는 인권 활동가들과 서방 정치인들이 동계올림픽을 계기로 신장 위구르 자치구 인권 문제에 대한 경각심을 높이기 위해 사용한 것이다.

보도에 따르면 지난해 10월 말부터 트위터에서 자동 생성된 계정들이 이 해시태그를 사용해 신장 인권 문제와는 무관한 스팸 게시물을 대량으로 올리기 시작했다. 클렘슨대의 대런 린빌 교수와 패트릭 워런 교수는 이같은 활동이 온라인 결집을 만드는 해시태그의 효과를 희석하기 위한 것으로 보인다고 분석했다. WSJ는 이같은 방법을 '해시태그 홍수(hashtag flooding)'라 부른다면서 이러한 전략은 소셜미디어 이용자들이 본래 주제와는 무관한 다른 콘텐츠만 보게 만들어 해시태그 운동의 효과를 떨어트린다고 전했다.

이와 함께 트위터의 모니터링 시스템이 이 해시태그를 스팸으로 인식하게끔 해 모든 관련 게시물을 삭제하게 만들려는 의도도 깔린 것으로 분석된다. 실제 클렘슨대가 조사한 기간 중 이 해시태그를 달고 올라온 트윗 중 67%는 트위터의 스팸 관련 정책에 따라 삭제된 상태로 파악됐다. 게시물을 보면 신장 위구르 문제와는 관련 없는 연애, 미 프로풋볼(NFL) 등에 관한 내용을 다룬 것으로 나타났다.

클렘슨대 연구진은 추적한 계정 10개 중 1개 꼴로 생성 후 첫 트윗에서부터 이 해시태그를 사용한 것으로 드러났다고 지적하기도 했다. 린빌 교수는 이러한 특성이 처음부터 해시태그 홍수 작전을 위해 특별히 만든 계정임을 시사한다고 설명했다.

트위터 측은 중국의 후원을 받은 것으로 보이는 일련의 계정들을 지난해 12월 처음 파악했다고 WSJ에 밝혔다. WSJ는 이 해시태그 작전에 동원된 계정들은 '에린 로켓', '아이작 처칠' 등 중국과 무관한 것처럼 보이는 이름을 주로 사용했다고 덧붙였다.

