컴투스, ‘서머너즈 워: 백년전쟁’에 C2X 시스템 탑재…블록체인 생태계 확대

[아시아경제 이승진 기자] 컴투스의 모바일 게임 ‘서머너즈 워: 백년전쟁(이하 백년전쟁)’이 블록체인 플랫폼 C2X 생태계에 합류한다.

컴투스는 자사의 글로벌 지식재산권(IP)인 서머너즈 워 기반의 게임 백년전쟁에 C2X 블록체인 시스템을 탑재한다고 9일 밝혔다. ‘백년전쟁’은 컴투스의 글로벌 히트작 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나’ IP를 활용해 제작된 모바일 게임이다.

컴투스는 ‘백년전쟁’에 상반기 중 블록체인 경제 시스템을 업데이트 하고, 게임 고유의 재미를 높이는 고도화된 전략 콘텐츠를 추가해 대전 플레이의 묘미를 끌어올린다는 전략이다.

컴투스는 이용자들이 성장시켜온 기존 콘텐츠의 가치에 집중하고, 게임 플레이만으로 신규 재화와 새로운 블록체인 시스템을 자연스럽게 즐길 수 있도록 해 쉽고 재밌게 블록체인 게임을 경험할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

더 나아가 전 세계 이용자들에게 게임에서 창출한 성과를 직접 소유할 수 있는 탈중앙화 가치의 웹 3.0 기반 프로토콜 경제 환경을 제공하는 한편, 더욱 강력해진 게임성으로 글로벌 블록체인 게임 시장을 적극 공략할 예정이다.

한편 컴투스 그룹은 글로벌 블록체인 시장 진출을 위해 C2X 플랫폼에 주도적으로 참여하고 다양한 블록체인 게임 개발 및 서비스에 박차를 가하고 있다.

‘백년전쟁’과 세계관을 공유하는 ‘서머너즈 워: 크로니클’과 ‘거상M 징비록’, ‘월드 오브 제노니아’, ‘DK모바일’ 등 MMORPG 장르 뿐만 아니라 ‘골프스타’, ‘낚시의 신’, ‘게임빌 프로야구’ 등 스포츠 장르를 포함한 다양한 10여개 타이틀이 C2X 블록체인 게임으로 출시를 앞두고 있다.

