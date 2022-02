스타벅스 “10일 하루 일(1)회용컵 없는(0) 날”

[아시아경제 문혜원 기자]스타벅스코리아는 개인 다회용컵 사용의 지속적인 권장을 위해 자원순환사회연대와 함께 일회용컵 없는 날 캠페인을 진행한다고 9일 밝혔다.

캠페인은 10일 하루 동안 스타벅스 전 매장에서 진행된다. 개인컵을 이용해 개인컵 할인이나 에코별 적립 혜택을 받은 스타벅스 리워드 회원들 중 추첨을 통해 톨 사이즈 무료음료 쿠폰 2매를 증정한다.

스타벅스는 개점 23주년의 의미인 23에 일(1)회용컵 없는(0) 날을 상징하는 숫자 10을 곱해 총 230명의 고객을 추첨할 예정이다. 고객이 본인 계정에 등록된 스타벅스 카드를 이용해 개인컵 혜택을 적용 받으면 행사에 자동으로 응모된다.

스타벅스는 2018년부터 매달 10일 이 캠페인을 전개해 오고 있다.

현재 스타벅스는 개인컵 이용 시 400원의 할인 또는 에코별 1개 적립 혜택을 제공해 오고 있다. 올해 1월 13일부터는 할인 혜택을 기존 300원에서 400원으로 올렸다. 개인컵 이용 혜택 강화 이후 2주간 개인컵 이용 건수가 지난해 같은 기간보다 60% 증가했다. 또 올해 1월 한 달간 기준으로 개인컵 주문 건수는 총 354만건으로 지난해 같은 기간보다 68% 늘었다.

개인컵 이용 건수는 개인 컵 혜택 관련 시스템 집계가 시작된 2007년부터 지난해까지 15년간 동안 사용 건수 8621만건에 이르고 있다. 누적된 혜택 건수를 금액으로 환산해 보면 최대 약 342억원에 달한다.

스타벅스는 고객 의견을 지속적으로 경청하면서 개인컵 사용에 따른 고객 혜택 강화를 위한 에코별 추가 적립 시스템 개발해 개인컵 권장 캠페인 지속 등 다양한 방안을 검토해 나갈 방침이다.

