BGF리테일, BC카드·KT 등과 데이터 유통·활용 위한 업무협약

[아시아경제 임춘한 기자] BGF리테일은 BC카드, KT, 닐슨아이큐코리아와 데이터 유통 및 활용 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 각사가 보유하고 있는 상품, 결제, 통신 관련 빅데이터를 활용해 고객 맞춤형 상품 및 서비스 개발에 나선다.

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 월평균 약 1억5000만명의 고객들이 방문하는 대표적인 근거리 소매 채널로서 이번 업무협약을 통해 지역·시간대·상품별 매출 등의 POS 데이터를 공유하게 된다. CU의 상품 매출 데이터는 카드사의 소비자 결제 데이터 및 통신사의 모바일 데이터와 결합해 고객의 라이프스타일에 따른 소비 수요를 파악하는데 활용된다.

BGF리테일은 다양한 이종 산업 간 디지털 트랜스포메이션(DT)을 위한 전략적 제휴를 맺고 각 사가 보유한 빅데이터를 활용해 CU를 이용하는 고객들에게 최적의 상품 및 서비스를 제공하는 한편 점포마다 맞춤형 운영 전략을 지원하고 있다. 실제 BGF리테일은 지난 2020년 업계 최초로 금융보안원과 편의점 데이터 유통 및 활용 혁신을 위한 업무협약을 맺고 소비 유통 데이터를 활용한 데이터 상품 및 서비스 개발을 진행하고 있다.

BGF리테일 관계자는 “다양한 이종 산업과의 적극적인 데이터 융합 활동을 통해 미래 사업의 혁신을 앞당기고 있다”며 “특히 이번 업무협약이 전국 1만5000여 가맹점의 수익성과 고객 편의성 제고에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

