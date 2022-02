현대바이오, 코로나19 경구제 'CP-COV03' 생산라인 확충 나서

동국제약과 위수탁생산 추진 업무협약 체결

폴리탁셀 등 항암제 제형개발·생산 위수탁도 협의 진행

[아시아경제 이관주 기자] 현대바이오가 코로나19 경구치료제 'CP-COV03'의 안정적 공급을 위한 생산라인 확충에 나섰다.

현대바이오는 동국제약과 코로나19 경구용 항바이러스제인 CP-COV03를 생산, 공급할 수 있도록 하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 CP-COV03가 정부의 긴급사용승인을 받을 경우 글로벌 수요에 신속하고 안정적으로 대응하기 위해 마련됐다. 동국제약은 현대바이오 측과 협의를 통해 CP-COV03의 1차 위수탁 생산업체인 유영제약과 함께 완제품 생산이나 원료 공급을 할 수 있다. 앞서 현대바이오는 지난해 유영제약과 CP-COV03의 위수탁 공급 계약을 맺었다.

현대바이오는 보건당국이 CP-COV03의 임상 2상 계획을 승인하는대로 다음 달까지 긴급사용승인을 신청한다는 목표 아래 환자 수를 해당 기준에 맞게 늘리고 2a, 2b상을 통합 진행하기로 했다.

현대바이오 관계자는 "CP-COV03가 긴급사용승인을 받아 본격 출시되면 국내뿐 아니라 글로벌 수요에도 신속히 대응할 수 있는 생산망이 필요하다"며 "CP-COV03가 안정적으로 공급될 수 있도록 생산라인 확충 차원에서 동국제약과 협약을 맺었다"고 말했다.

아울러 현대바이오는 이번 협약 체결을 계기로 현재 글로벌 임상시험을 준비 중인 '무고통(pain-free) 항암제' 폴리탁셀(Polytaxel)을 비롯해 자사가 개발한 여러 항암제의 임상용 제형 개발 및 완제품 생산도 동국제약에 위탁하는 방안을 협의하기로 했다.

현대바이오는 올해 상반기 폴리탁셀의 췌장암 임상을 호주에서, 유방암 등 다른 몇몇 암종의 임상을 국내에서 신청·진행할 계획이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr