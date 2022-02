[클릭e종목] 롯데케미칼, 실적 바닥 확인…목표주가 30만원으로 하향

[아시아경제 황윤주 기자] 하나금융투자는 9일 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 210,000 전일대비 6,500 등락률 +3.19% 거래량 243,369 전일가 203,500 2022.02.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데케미칼, 지난해 영업익 전년 대비 330% 상승…1조5358억원롯데, 대산단지 전기차배터리 용매공장 신설…6000억 투자[클릭e종목] 정제마진 11.1달러…S-OIL, KCC, 롯데정밀, 금호석유 등 추천 close 에 대해 2022년 실적 추정치 조정에 따라 투자의견 '매수'를 유지하되, 목표주가는 기존 36만원에서 30만원으로 하향했다.

윤재성 하나금융투자 연구원은 "올해 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 73% 감소한 1698억원으로 전분기 대비 회복을 예상한다"며 "전분기 발생한 정기보수 기회손실이 제거되고, 재고관련손실도 환입될 것"이라고 밝혔다.

윤 연구원은 "금융위기 수준까지 하락한 밸류에이션(PBR 0.48배) 및 시황 반등 가능성 점증, 2차전지 소재사업 확대 가시성 등을 감안하면 주가의 진바닥이라 판단한다"부정적인 요인은 주가에 이미 충분히 반영됐다"고 설명했다.

그는 "전체 그룹사에 분산되어 있는 알루미늄박·동박 등 배터리 소재 사업 간 조정 및 통합 등이 장기적인 그림에서 진행될 가능성이 높다"며 "그 과정에서 자금여력이 풍부한 롯데케미칼이 중추적인 역할을 할 것"이라고 분석했다.

