[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 베이징 올림픽 스피드스케이팅 동메달리스트 김민석 선수에게 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 축하했다.

문 대통령은 8일 저녁 SNS를 통해 "기다리던 대한민국 첫 메달의 주인공이 되었다"며 "어려운 종목에서 아시아 선수 최초의 1500m 2연속 메달의 새역사를 쓰며 국민들에게 큰 자부심을 선사했다"고 치하했다.

문 대통령은 "‘빙속 괴물’이라는 애칭처럼 대단한 질주"라며 "좋은 모습으로 힘을 주고 싶다던 김 선수의 바람이 이뤄져 기쁘다. 남다른 신념으로 이뤄낸 오늘의 결실에는 수없이 많은 땀과 노력이 들어있을 것"이라고 격려했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr