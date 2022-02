"또 개 물림 사고"… 사냥개 3마리, 산책 중인 80대 온몸 물어뜯었다

피부이식수술·봉합수술 받아…45일간 입원 치료

[아시아경제 나예은 기자] 한 80대 노인이 산책을 하러 나갔다가 사냥개 3마리에 물려 중상을 입고 45일간 병원 신세를 지는 일이 벌어졌다.

A씨(85)는 지난해 12월10일 오후 3시52분쯤 강원 춘천시 우두동 한 주택가 골목길에서 산책을 하기 위해 집을 나섰다. 그런데 입마개도 착용하지 않은 사냥개 세 마리가 A씨에 덤벼들었고 그의 팔과 다리, 엉덩이 등 온몸을 물어뜯었다. 사냥개들의 공격은 2분간 이어졌고 마침 골목길에 차량이 들어서자 개들은 뿔뿔이 흩어졌다.

뼈가 훤히 드러날 정도의 상처를 입은 A씨는 서울의 병원으로 옮겨졌다. A씨는 피부이식수술과 봉합수술을 거쳐 45일간의 입원 치료 끝에 올해 1월 말 퇴원했다.

사냥개들은 A씨의 인근에 사는 엽사가 키우는 멧돼지 사냥개로, 당시 땅을 파서 우리를 탈출했던 것으로 전해졌다.

견주는 A씨를 문 사냥개 3마리를 안락사시켰으나, 아직 3마리의 개를 더 키우고 있어 주민들은 불안에 떨고 있다. 견주는 피해자 가족에게 사과의 말을 전하고 남은 사냥개들도 원한다면 안락사를 하겠다는 의사를 내비쳤던 것으로 알려졌다.

A씨의 아들은 "그냥 지나가던 개가 덥석 문 정도의 사고가 아니다"라며 "만약 사고 당시 골목길에 차량이 들어서지 않았다면 돌아가셨을 것"이라고 말했다.

춘천경찰서는 사냥개 견주를 과실치상혐의로 입건해 조사하고 있는 가운데, 피해자 치료가 끝남에 따라 피해자 등을 불러 조사한다는 방침이다.

한편 소방청 통계자료에 따르면 개 물림 사고 환자 이송 건수는 2016년 2111건, 2017년 2405건, 2018년 2368건, 2019년 2154건, 2020년 2114건 등 매년 2000건 넘게 발생하고 있다.

