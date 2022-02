평택 산란계·정읍 육계농장에서 고병원성 AI 확진

[아시아경제 이관주 기자] 조류인플루엔자(AI) 중앙사고수습본부는 경기 평택시 산란계 농장과 전북 정읍시 육계 농장에서 고병원성 AI가 확진됐다고 8일 밝혔다.

평택 농장은 산란계 11만7000마리, 정읍 농장은 육계 5만1000마리를 사육하고 있다. 지난해 가을 이후 가금 농장에서 고병원성 AI가 확진된 것은 이번이 36, 37번째다.

또 충북 진천군 종오리 농장과 충남 예산군 메추리 농장에서는 고병원성 AI 의심사례가 발생했다. 진천 농장은 종오리 8000마리, 예산 농장은 메추리 24만9000마리를 각각 사육 중이다.

중수본은 의심사례가 확인된 즉시 초동대응팀을 현장에 투입해 해당 농장에 대한 출입 통제, 예방적 살처분, 역학조사 등 선제적 방역 조치를 벌이고 있다.

중수본은 고병원성 AI가 연이어 발생·검출되는 상황을 고려해 이날부터 오는 13일까지 일주일간 전국 일제 집중 소독 주간 운영에 나섰다. 중수본은 "집중 소독 주간에 전국의 가금농장, 축산시설, 전통시장, 계류장 등에서는 고압분무기를 비롯한 자체 소독장비를 동원해 AI 바이러스 오염원을 제거할 수 있도록 소독 효과가 좋은 오후 2~3시에 집중적으로 소독을 해달라"고 당부했다.

