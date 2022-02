코로나 백신 213만6000회분 내일 인계…14일 '4차 접종' 계획 나온다

[아시아경제 이관주 기자] 화이자·모더나 백신을 합쳐 총 213만6000회분의 코로나19 백신이 추가로 공급된다.

코로나19 예방접종대응추진단은 9일 화이자 백신 61만5000회분이 인천공항을 통해 국내로 들어오고, 모더내 백신 152만1000회분이 인천 송도 공장에서 출고될 예정이라고 8일 밝혔다.

정부가 올해 확보한 코로나19 백신은 화이자·모더나·얀센·노바백스 등 총 1억5044만회분으로, 9일까지 522만회분의 도입이 완료된다.

이와 함께 방역당국은 이달 14일 코로나19 백신 4차 접종 계획을 발표할 예정이다. 고재영 질병관리청 대변인은 이날 백브리핑에서 "현재 면역도 조사와 백신 효과 평가를 통해 4차 접종 필요성을 검토하고 있다"면서 "면역 저하자 등의 접종 계획에 대해 예방접종전문위원회 심의 및 검토를 거쳐 다음 주 월요일 브리핑에서 발표할 계획"이라고 전했다.

9일 경북 안동의 SK바이오사이언스 공장에서 정식 출하되는 노바백신을 활용한 접종계획은 10일 발표될 예정이다. 방역당국은 노바백스 백신을 요양병원과 시설 등 감염취약시설에서 지내는 미접종자에게 사용하는 방안을 검토하고 있다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr