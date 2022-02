윤석열, '택시 호출앱' 독과점 문제 지적…"과도한 수수료 불합리"

[아시아경제 이관주 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 8일 택시업계와 간담회를 갖고 택시호출 앱 사업자들의 독과점 문제를 지적했다.

윤 후보는 이날 서울 송파구 교통회관에서 열린 '힘내라 택시! 소통의 날' 정책간담회에서 "여러 비용을 내면 남는 것도 없는데 이익의 엄청난 부분을 수수료로 받아가는 것은 대단히 불합리하고 국민 상식에 맞지 않는다"며 택시호출 앱 문제를 직격했다.

윤 후보는 특히 "독점적·약탈적 이윤을 법률적으로 막기 어렵다면 정부가 재정으로 출자하는 플랫폼을 만들고 국민께 많이 홍보해 개선할 수 있도록 하겠다"는 대안을 제시하기도 했다.

그러면서 "저는 아직도 길에서 잡는 구식"이라며 "카카오를 통해 집 앞으로 택시를 호출하기도 합니다만, 시민들이 택시를 이용하는 플랫폼이 독점화되다 보니 처음에는 사용하고 권장하고 비용도 물지 않고 하다가 독점화가 딱 된다"고 지적했다.

택시를 대중교통 수단으로 법제화해달라는 요구에 대해서는 "정부가 어떤 형태로든 재정지원을 할 것인지, 아니면 가격이나 모든 택시사업 운영 면에서 자유롭게 당국에 신고하게 하고 풀어줄 것인지, 다른 물가를 관리하듯 다양한 행정제도를 통해 요금을 규제하는 게 맞는지 선택할 상황이 왔다"고 말했다.

아울러 윤 후보는 택시도 퀵서비스를 할 수 있게 해달라는 업계의 요구와 관련해 소규모 화물운송이나 여객운송을 겸할 수 있는 시스템으로 적극적으로 검토하겠다는 입장을 전했다.

