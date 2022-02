진흥기업, 지난해 영업이익 433억원…전년 대비 195.3%↑

[아시아경제 이관주 기자] 진흥기업 진흥기업 002780 | 코스피 증권정보 현재가 2,025 전일대비 20 등락률 +1.00% 거래량 763,051 전일가 2,005 2022.02.08 15:30 장마감 관련기사 진흥기업, 433억원 규모 서울 송파구 장지동 청년주택 신축공사 수주진흥기업, 375억규모 서울특별시교육청 신청사 건립 공사 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일 close 은 개별 기준 지난해 영업이익이 433억4873만원으로 전년 대비 195.3% 증가했다고 8일 공시했다.

지난해 매출액은 전년 대비 17.8% 증가한 4442억4478만원, 당기순이익은 161.9% 늘어난 534억1321만원으로 집계됐다.



이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr