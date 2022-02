롯데케미칼, 지난해 영업익 전년 대비 330% 상승…1조5358억원

[아시아경제 이정윤 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 210,000 전일대비 6,500 등락률 +3.19% 거래량 242,707 전일가 203,500 2022.02.08 15:30 장마감 관련기사 롯데, 대산단지 전기차배터리 용매공장 신설…6000억 투자[클릭e종목] 정제마진 11.1달러…S-OIL, KCC, 롯데정밀, 금호석유 등 추천롯데-삼성-포스코 '맞손' 말레이 청정 수소 프로젝트 착수 close 은 지난해 영업이익이 전년 대비 330.3% 상승해 1조5357억7757만원으로 집계됐다고 8일 공시했다.

지난해 당기순이익은 전년 대비 724% 늘어난 1조4448억5356만원, 매출액은 45.7% 증가한 17조8051억5046만원으로 공시됐다.

