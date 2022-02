카카오페이, 지난해 영업손실 272억원 "초심으로 돌아가겠다"(상보)

[아시아경제 부애리 기자] 카카오페이가 지난해 4586억원의 매출을 기록했다고 8일 밝혔다. 전년 대비 61% 증가한 수치다. 다만 영업손실은 272억원으로 적자가 계속됐다.

지난해 4분기 매출은 전년 대비 37% 증가한 1274억원을, 영업손실은 288억원을 기록했다. 회사 측은 지난해 일시적으로 발생한 주식보상비용, 스톡옵션 행사에 따른 4대보험 증가분, 기업공개(IPO) 부대 비용에 따른 것이라고 설명했다. 카카오페이 관계자는 "이 비용들을 제외할 경우 향후 수익 성장에 따른 이익 실현이 가시화될 것"이라고 말했다.

카카오페이의 연간 거래액은 전년 대비 48% 증가한 99조원을 기록하면서 100조원을 육박했다. 4분기 거래액은 전년 대비 32% 성장한 26조원 규모다.

금융 부문의 경우 139개 금융사와의 제휴를 기반으로 연간 거래액이 193% 증가했다. 연간 펀드 투자 거래액은 156%, 대출 중개 거래액은 3배 이상 늘어나면서 금융 플랫폼의 입지를 강화하고 있다고 회사 측은 설명했다.

결제 부문의 경우 연간 거래액이 온라인 결제액 67%, 오프라인 결제액이 77% 증가하면서 2020년 대비 총 68% 성장률을 보였으며, 송금 부문도 37% 늘었다.

연초 경영진의 도덕적 해이 논란에 휩싸였던 카카오페이는 올해 사업 방향을 '백 투더 베이직(Back to the Basic)'으로 잡고 초심으로 돌아가겠다는 계획을 밝혔다. 카카오페이 측은 "성장 원동력인 '사용자 경험'에 집중할 것"이라고 설명했다.

이 일환으로 카카오페이증권이 '주식 베타 서비스'를 다음주부터 전체 사용자 대상으로 공개한다. 국내 주식과 미국 주식을 한 곳에서 매매할 수 있다. 국내와 미국에 상장된 상장지수펀드(ETF)·상장지수증권(ETN)에도 투자 가능하다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr