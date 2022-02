[아시아경제 부애리 기자] 카카오페이가 4분기 매출 1274억원, 영업손실이 288억원을 기록했다고 8일 밝혔다.

매출액은 37.3% 증가했고, 적자폭은 전년대비(-116억원) 확대됐다.

