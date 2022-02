SKC, 작년 매출 3.4조·영업익 4600억…'사상 최대'

올해 영업익 목표 4500억~5000억



"글로벌 ESG 소재 솔루션 기업 도약"

[아시아경제 문채석 기자] SKC가 지난해 2차전지 동박사업 증설과 함께 사상 최대 매출과 영업이익을 거뒀다.

SKC는 8일 서울 종로구 본사에서 주요 임원이 참석한 가운데 지난해 경영실적을 발표했다고 밝혔다. SKC는 지난해 매출 3조3961억원, 영업이익 4645억원으로 둘 모두 사상 최대 실적을 냈다고 밝혔다. 전년 대비 매출액은 38%, 영업이익은 130% 늘었다.

SKC는 지난해 모든 사업부문에서 성장을 이뤄냈다고 알렸다. 세계 1위인 2차전지용 동박사업의 국내외 증설도 빠르게 추진했다. 고성능 컴퓨팅용 반도체 글라스 기판, 2차전지용 실리콘 음극재, 친환경 생분해 플라스틱 등 고부가, 친환경 분야 신소재 사업도 시작했다. KDB산업은행과 1조5000억 원 규모의 금융협약을 체결하는 등 투자재원도 확보했다.

동박사업 투자사인 SK넥실리스는 지난해 매출 6632억원, 영업이익 795억원을 기록했다. SKC 편입 첫 해인 2020년보다 매출은 79%, 영업이익은 50%씩 늘었다. 2차전지 시장이 급성장하는 가운데 정읍 5공장 상업화로 생산량이 증가한 것이 주효했다. 올해 6공장 상업가동을 개시하면 실적은 더욱 증가할 전망이다. 내년에는 말레이시아 공장을, 2024년엔 폴란드 공장을 각각 상업화할 예정이다.

화학사업 글로벌 합작사 SK피아이씨글로벌은 매출 1조1021억원, 영업이익 3322억원을 달성했다. 매출은 전년 대비 57%, 영업이익은 277% 성장했다. 우호적인 업황에 더해 고부가 PG(프로필렌글리콜) 중심의 포트폴리오 강화 전략으로 수익성을 대폭 강화했다. SK피아이씨글로벌은 올해에도 고부가 PG 중심의 대형 고객사를 지속적으로 늘려 나갈 계획이다.

인더스트리소재사업부문은 지난해 매출 1조1319억원, 영업이익 690억원을 기록했다. 원재료 가격 상승, 일회성 비용 증가에도 불구하고 매출과 영업이익 모두 전년보다 늘었다. 올해는 디스플레이 대형화 추세 등 견조한 수요가 이어지는 가운데, 신소재 생분해 라이멕스 사업을 본격화하고, 생분해 PLA 포장재 용도를 확대하는 등 친환경 소재 분야 강화에 박차를 가한다.

SKC솔믹스 중심의 반도체소재사업은 매출 4846억원, 영업이익 221억원을 기록하며 전년도 흑자전환에 이은 추가성장을 이뤄냈다. 특히 지난해 2분기부터는 분기마다 사상 최대 매출을 경신했다. CMP패드 천안공장이 상업 가동을 시작하며 성장 모멘텀을 확보하고, 세라믹 부품 수요도 견조하게 이어진 덕분이다. 올해는 CMP패드 고객사를 늘리고, 블랭크마스크 상업화로 성장세를 이어간다.

SKC는 지난해 재무성과 뿐만 아니라 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에서도 좋은 성과를 냈다. MSCI ESG 등급은 전년도 B에서 지난해 BB로, KCGS 종합등급은 같은 기간 B+에서 A로 올랐다. SK넥실리스는 UL의 폐기물 매립 제로(ZWTL) 골드 등급, SK피아이씨글로벌은 에코바디스의 ESG 경영평가 골드 등급을 각각 획득하는 등 공신력 있는 글로벌 기관의 인증을 받았다.

한편 SKC는 올해 매출 3조8000억~4조원, 영업이익 4500억~5000억원을 목표로 각각 제시했다. 올해 '글로벌 ESG소재 솔루션 기업'으로 기업 정체성을 혁신할 계획이다. 2차전지 및 반도체, 친환경 소재 등 ESG 비즈니스 모델의 주력 사업화를 완성해 나간다. 이를 위해 대규모 투자와 글로벌 확장을 가속화하고, 글로벌 ESG 기업에 걸맞은 역량과 조직, 인재를 확보하기 위해 노력할 계획이다. SKC 관계자는 "5년에 걸친 '딥 체인지'의 결과로 지난해 사상 최대 매출과 영업이익을 기록했다"며 "올해에는 글로벌 ESG 소재 솔루션 기업으로 도약해서 성과를 거둔다는 뜻의 ‘리프 앤드 리프(Leap & Reap)’를 실행하는 한 해가 될 것"이라고 말했다.

지난해 배당금은 전년보다 10% 늘어난 1주당 1100원이다. SKC 관계자는 "어려운 대외환경에도 적극적 주주 환원 기조를 유지하기 위해 배당금을 전년 대비 확대했다"고 설명했다.

