한국테크놀로지, 채권 압류 판결 받아…"이의신청 완료"

한국테크놀로지는 디에센스가 신청한 채권압류 및 추심명령에 의해 채무자의 제3채무자에 대한 별지목록 기재의 채권을 압류한다는 판결이 있었다고 8일 공시했다.

판결·결정 금액은 자기자본대비 19.56%인 69억원이다. 한국테크놀로지는 "당사는 즉시 법원에 이의신청을 완료했다"고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr