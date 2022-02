푸틴 "우크라 나토 가입 땐 전쟁" vs 바이든 "가스관 끊겠다"

美·獨-러·佛 연쇄 정상회담…사태 해결 중대 분수령

[아시아경제 박병희 기자] 우크라이나를 둘러싸고 서방과 러시아의 무력 충돌 가능성이 거론되고 있는 가운데 7일(현지시간) 주요 이해 당사 정상들이 연쇄 정상회담을 진행해 사태 해결을 위한 중요한 분기점을 맞았다는 분석이 나온다.

조 바이든 미국 대통령은 7일(현지시간) 백악관에서 올라프 숄츠 독일 총리와 만났다. 비슷한 시각 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 크렘린궁에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령을 만났다.

이날 푸틴 대통령은 "우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입은 충돌을 야기할 것"이라고 강력히 경고했다. 바이든 대통령도 "러시아가 우크라이나를 추가 침략한다면 우리와 모든 나토 동맹국들은 대응할 준비가 돼 있다"고 경고했다.

양 정상은 강경 대응 방침을 고수하면서도 대화를 통한 해법을 찾겠다는 의지도 밝혔다. 유럽의 양 대 강국인 독일과 프랑스 정상이 적극적인 중재자로 나섰다는 점에서 서방의 대응 방식에서 기류 변화가 감지된다.

푸틴 대통령은 "마크롱 대통령의 제안 중 일부 타협의 근간이 될 수 있는 내용들이 있다며 타협점을 찾기 위해 모든 노력을 기울이겠다"고 말했다. 바이든 대통령도 "외교적 해법이 최선의 해법"이라고 강조하며 "러시아와 대화를 계속하겠다"고 말했다.

이날 문재인 대통령은 "최근 공급망과 실물경제, 금융시장 등 우리 경제에 악영향을 미칠 수 있는 대외적 불안 요인이 적지 않다"며 "전 세계적으로 공급망 차질이 지속되고 있으며 국제 유가와 원자재 가격이 치솟고 있고, 우크라이나 사태까지 겹치며 불확실성이 가중되고 있다"고 말했다.

