지난달 서울아파트 전셋값 상승률, 매매가 추월

[아시아경제 김민영 기자] 서울 아파트의 전셋값 상승률이 1년 만에 매매가 상승률을 앞질렀다.

8일 KB국민은행 월간 주택가격 동향 시계열 통계에 따르면 지난달 서울 아파트 매매가 상승률은 0.23%로 전셋값 상승률(0.31%)보다 낮았다. 서울 아파트값 상승 폭이 전셋값 상승 폭보다 낮은 것은 1년 만이다.

지난해 아파트 매매가격과 전세가격이 동반 상승했지만 1년 내내 매매가가 전셋값보다 더 많이 올랐다.

하지만 지난해 하반기부터 집갑 고점 인식, 대출규제, 금리인상 등이 겹치며 서울 아파트 거래절벽과 함께 아파트값 상승세도 멈췄다. 이런 추세가 새해까지 이어지면서 전셋값 상승률이 매매가 상승률을 추월한 것으로 보인다.

서울에서 아파트 전셋값 상승률이 매매가 상승률보다 높았던 적은 2020년 9월에서 12월까지였다. 2020년 7월 말 계약갱신청구권제와 전월세상한제를 골자로 한 새 임대차법 시행 영향으로 전셋값이 급등했기 때문이다.

지난달 전국 아파트값 상승률(0.32%) 역시 전셋값 상승률(0.33%)보다 낮았다. 전국 아파트 매매가 상승률이 전셋값 상승률을 밑돈 경우는 2020년 11월 이후 1년 1개월 만이다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr