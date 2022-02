[양낙규의 Defence Club]북, 미사일기지 강화… 주요 전력은

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]북한이 자강도 화평군 회중리에 대륙간탄도미사일(ICBM) 부대를 운용하고 있다는 보고서가 공개되면서 북 미사일 기지에 대한 관심이 높아지고 있다.

7일(현지시각) 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 빅터 차 한국석좌와 조지프 버뮤데즈 연구원 등은 북한전문 온라인 사이트 ‘분단을 넘어’(Beyond Parallel)에 개제한 보고서를 통해 북한 자강도 화평군의 회중리 미사일 운용기지에 대한 분석 결과를 공개했다.

보고서에 따르면 1990년대 후반에 공사를 시작한 회중리 미사일 기지는 북한 전략군(장거리 미사일을 운용하는 곳) 기지 중 하나라고 밝혔다. 현재 부대가 배치됐다는 징후는 포착되지 않았지만 ICBM을 배치하지 못할 경우 중거리탄도미사일(IRBM)이 배치될 것이라고 내다봤다.

영저리 미사일 기지는 한미가 눈여겨 보던 곳이다. 한미는 연합연습을 통해 핵시설과 주요 지휘부 시설, 주요 미사일 기지 등 합동요격지점(JDPI) 700개를 족집게식으로 타격훈련 해왔다. 이중 주요 미사일 기지가 대부분을 차지하고 있다.

군과 국방연구기관은 현재 배치된 북한 미사일 축선을 편의상 3개 벨트로 명명하고 있다.

1벨트는 비무장지대(DMZ)에서 북쪽으로 50~90㎞ 떨어진 지역으로 스커드 여단이 자리를 잡고 있다. 사거리가 300~700㎞로 짧아 남한 전역을 타격권에 두기 때문이다. 스커드미사일은 현재 400여 기가 배치되어 있고 이동식 발사대(TEL)도 40대 안팎으로 평가되고 있다.

2벨트는 DMZ 북방 90~120㎞에 구축됐으며 노동미사일 여단이 맡고 있다. 사거리 1200㎞로 300기 이상 배치된 노동미사일이 배치되어 있으며 사거리를 볼 때 주일미군까지 타격할 수 있다. 노동미사일의 TEL은 30대 안팎으로 추정된다.

제3벨트는 평안북도 철산에서 함경남도 검덕산과 자강도 중강을 기준으로 한 후방지역이다. DMZ에서 175㎞ 북쪽인 이곳에는 30~50여 기로 추정되는 무수단 미사일이 배치돼 있다. 30대 안팎의 TEL에 의해 이동하면서 발사하면 괌 기지까지 타격할 수 있다. 여기에다 ICBM급인 KN-08까지 3벨트 지역에 배치되면 하와이 뿐 아니라 미국 본토까지 위협할 수 있게 된다.

한미 군당국이 공동으로 작성한 보고서에 따르면 북한이 보유한 탄도미사일은 최대 900여발이며 스커드 미사일을 최대 440여발 보유하고 있는 것으로 판단하고 있다. 북한은 이동식발사대(TEL) 108기를 보유하고 있다. 탄도미사일별로 보면 스커드 미사일의 보유 수와 스커드 미사일을 탑재할 수 있는 TEL이 가장 많다. 스커드 미사일 보유 수는 최대 430여발(TEL 36기)다. 뒤를 이어 무수단미사일 27발(27기), 노동미사일 330여발 (27기), KN-02 100여발(12기), KN-08과 KN-14는 총 12발(6기)다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr