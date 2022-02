[아시아경제 이명환 기자]삼부토건이 최대주주의 지분 매각을 추진하는 것으로 알려지며 8일 가격제한선(30%)까지 급등했다.

삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 2,045 전일대비 320 등락률 +18.55% 거래량 35,990,114 전일가 1,725 2022.02.08 09:55 장중(20분지연) 관련기사 삼부토건, 신규수주 증가로 신입·경력사원 채용삼부토건, 건설공사 품질관리 및 상생협력 최우수상 수상삼부토건, 630억원 규모 광주 평동산업단지 물류센터 신축공사 수주 close 은 이날 오전 9시17분 현재 전 거래일보다 29.86% 오른 2240원에 거래되고 있다. 이번 상한가는 삼부토건 최대주주가 지분을 매각한다는 보도에 따른 것으로 보인다.

앞서 한 매체는 휴림로봇 등 주요 주주들이 삼부토건 지분 25% 매각하기로 했다고 보도, 한국거래소는 이날 오전 삼부토건에 최대주주 지분 등 매각 추진 보도에 관한 조회공시를 요구했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr