대교, 5주간 인턴십 통해 신입사원 공개채용

[아시아경제 곽민재 기자] 대교는 오는 20일까지 ‘2022년 교육관리직 신입사원 공개채용’을 진행한다고 8일 밝혔다. 선발된 인원은 교육과 5주간의 인턴십 평가를 통해 5월 정규직 신입사원으로 채용된다.

인턴십은 대교의 비전을 공유하는 입문교육과 교육 현장을 경험하는 현장실습 프로그램으로 진행된다. 모집 대상은 4년제 대학 졸업예정자와 기졸업자다. 전공 제한 없이 지원 가능하다.

서류전형, 인적성검사, 면접 등을 거쳐 선발되면 3월부터 5주간 인턴십 프로그램을 이수하게 된다. 교육지점마다 구성원을 멘토로 배치해 예비 입사자가 교육관리직으로서 역량을 키워나갈 수 있도록 지원할 계획이다.

대교 관계자는 “이번 공채 모집은 고객 서비스 전문가이자 관리자로 성장할 인재를 선발하는 과정”이라며 “잠재력을 갖춘 지혜로운 인재들의 많은 지원을 바란다”라고 밝혔다.

