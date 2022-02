미즈메디병원, 개원 22주년 온라인 기념식 개최

[아시아경제 이관주 기자] 성삼의료재단 미즈메디병원은 개원22주년을 맞아 온라인기념식을 개최했다고 8일 밝혔다.

유튜브 라이브 방송으로 진행된 이번 기념식에서는 10년·20년 근속 직원에 대한 메달 수여와 미즈메디 모범직원, 외부 협력업체와 협력업체 직원에 대한 시상이 함께 진행됐다.

노성일 이사장은 “지난 22년동안 성실과 노력으로 함께 해주신 직원 여러분께 감사드린다”며 “우리의 핵심가치인 헌신과 존중, 사랑을 바탕으로 환자를 위해 끊임없이 배우고 환자를 감동시킬 수 있도록 노력하자”고 말했다

1991년 개원한 미즈메디병원은 10만례 이상의 산부인과 수술 경험을 바탕으로 환자에게 보다 안전하고 정교한 수술을 위해 지난달 서울서부권 산부인과 전문병원 최초로 다빈치 로봇 수술을 도입했다.

미즈메디병원은 강서구 최초 종합병원이면서 서울서부권 유일의 산부인과 전문병원으로 분만센터, 난임치료센터 등 임신과 출산, 갱년기 질환까지 모든 연령대의 여성건강에 특화된 병원이다. 난임시술 의료기관평가에서 인공수정 및 체외수정시술 1등급, 마취적정성평가 1등급을 획득했고 4주기 연속 산부인과 전문병원 인증과 3주기 연속 종합병원 인증 획득, 2020 전문병원 의료질평가 우수기관 선정을 통해 환자 안전보장과 우수한 의료서비스의 수준을 객관적으로 인정받았다.

