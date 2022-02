서울시민 '보이는 소화기'로 7년간 화재 706건 진화…248억 피해 경감

2015년 전국 최초로 보이는 소화기 설치사업 추진…작년까지 4만 2969대 설치 완료

[아시아경제 임철영 기자] 서울시민이 ‘보이는 소화기’로 7년간 화재 706건을 진화해 248억원 피해를 경감한 것으로 나타났다. 서울시는 올해 예산 1억 3000만원을 투입해 기존에 설치된 소화기함 중 노후 소화기함을 가시성이 뛰어난 신형 함으로 교체할 계획이다.

8일 서울시 소방재난본부 통계에 따르면 2015년부터 2021년까지 설치한 보이는 소화기는 총 4만 2969대이며 지난해까지 시민들이 ‘보이는 소화기’로 직접 화재를 진화한 건수는 706건으로 집계됐다. 시민들이 ‘보이는 소화기’로 초기에 화재를 진화한 사례는 706건이며 2015년 1건을 시작으로 해마다 증가하여 지난해에는 224건으로 집계됐다.

이를 통한 화재피해 경감액은 248억원으로 화재 진화 1건 당 약 3500만원의 화재 피해를 경감한 것으로 나타났다. ‘보이는 소화기’ 설치에 투입된 총 비용 43억원과 비교하면 5.8배가 넘는 수치다. ‘화재 피해 경감액’은 화재현장에서 화재진압 등 소방활동으로 경제적 손실을 줄인 금액이며 소방서의 화재조사를 통해 산정된다.

시민이 인근에 설치된 ‘보이는 소화기’를 활용해 화재를 초기에 진화한 사례로는 지난해 5월 14일에 있었던 중랑구 면목시장 야외주차장의 택시 화재가 대표적이다. 당시 주차된 택시에서 화재가 발생한 것을 알게된 식당 주인과 주변 상인들이 인근에 설치된 ‘보이는 소화기’와 상점 내 소화기를 이용해 자칫 큰 화재로 번질 뻔한 화재를 초기에 진압해 피해를 최소화했다.

한편 소방재난본부는 2019년부터 서울시내 소규모 점포 밀집지역, 다중이용 공공장소에 공공시설물의 표준디자인을 적용한 ‘거리형 보이는 소화기’ 사업도 추진해 8679대를 설치했다.

올해는 예산 1억 3000만원을 투입하여 기존에 설치된 소화기함 중 노후 소화기함을 가시성이 뛰어난 신형 함으로 교체할 방침이다. 또한 최근 인구구조 변화를 고려해 1인가구 밀집거주지역과 노후 주택 밀집지역을 ‘서울형 안전마을’로 지정하고 ‘보이는 소화기’ 및 주택용 소방시설을 추가 설치해 화재예방 강화에 나설 예정이다.

최태영 서울시 소방재난본부장은 “공공의 안전을 위해 ‘보이는 소화기’로 신속하게 대처해주신 시민 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 시민과 함께 더 안전한 서울을 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

