"화이자로 3차까지 맞으면 한 달 후 중화항체값 50배 상승"…日 연구 결과

[아시아경제 나예은 기자] 코로나19 백신인 화이자를 3차까지 접종하면 코로나 감염을 막을 수 있는 중화항체 값이 평균적으로 약 50배 상승했다는 연구 결과가 나왔다.

지난 6일 NHK방송에 따르면 일본 후생노동성 연구팀은 지난달 14일까지 화이자 3차 접종을 마친 의료종사자 약 250명을 대상으로 세계보건기구(WHO)가 지정한 방법에 따라 항체의 양을 조사했다.

조사 결과 3차 접종 1개월 후의 항체 값은 3차 접종 직전 시점과 비교해 평균 49.6배로 상승한 것으로 확인됐다.

또 3차 접종을 마친 의료종사자 약 2100명을 대상으로 한 조사에서 55%가 두통을 호소하는 등 접종 후 부작용 면에서는 2, 3차 접종이 거의 같은 것으로 분석됐다.

연구팀은 "오미크론을 전제로 한 조사는 아니며 3차 접종이 오미크론에도 일정한 감염 예방 효과를 내는 것으로 추정할 수 있다"고 설명했다.

한편 지난해 12월부터 3차 접종을 시작한 일본의 인구 대비 3차 백신 접종률은 지난 4일 기준 4.8%로 비교적 저조한 편이다.

지난 6일 일본 전역에서는 신규 확진자 8만9145명(NHK 집계)이 발생했다. 10만명 대로 처음 올라섰던 때와 비교하면 1만명 가량 적지만, 일요일 중에선 역대 최다치다.

기시다 후미오(岸田文雄) 일본 총리는 이날 오후 관저로 관계 각료를 불러 3차 접종에 속도를 내라고 거듭 지시한 것으로 알려졌다.

