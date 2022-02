[아시아경제 부애리 기자] 리즈 트러스 영국 외무부 장관이 10일 러시아를 방문해 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 회담할 예정이라고 더 타임스가 7일 보도했다.

영국 외무장관의 러시아 방문은 4년 만이다. 구체적인 일정과 의제는 공개되지 않았지만 우크라이나 사태가 중점적으로 논의될 것으로 보인다.

현지 언론들은 전날 트러스 장관이 라브로프 장관과 회담하면 러시아가 우크라이나 침략 시 러시아 경제와 국민이 피해를 보고 러시아가 긴 수렁에 빠질 수 있다고 강조할 예정이라고 전했다.

