'면접 정장 대여 서비스'‥ 남양주시, '청년 꿈 날개 옷장' 운영

[아시아경제 라영철 기자] 경기 남양주시가 취업 준비생들에게 면접 정장을 무료 대여해 취업 준비 부담을 덜어주는 '청년 꿈날개 옷장' 서비스를 7일부터 운영한다.

'청년 꿈날개 옷장'은 공유 옷장을 통해 재킷, 셔츠, 블라우스, 치마, 바지, 넥타이, 벨트, 구두 등 면접 때 필요한 품목을 대여해주는 서비스다.

면접 정장은 1회 3박 4일간, 연 5회까지 무료로 대여할 수 있으며, 지난해부터 반납 택배 무료 서비스를 제공해 이용 불편을 없앴다.

신청 자격은 남양주시에 거주하는 만 18세 이상 39세 이하 청년 구직자다.

시는 면접 정장 대여 외에도 이력서 사진 촬영 등의 대면 서비스와 VR 면접 교육 및 온라인 취업 컨설팅 등 비대면 서비스를 하고 있다.

남양주일자리카페는 취업컨설팅·멘토링, 현직자 직무 스터디 캠프, 청년희망 클래스 등 취업지원 프로그램을 운영하고 있다.

