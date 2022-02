[올림픽]뷔스트, 다섯 대회 연속 金자탑

역사상 첫 개인 종목 올림픽 5회 연속 메달

"설명하기 어려운 일 벌어져…많은 감정 든다"

네덜란드 스피드스케이팅 간판 이레인 뷔스트(36)가 동계올림픽 다섯 대회 연속 금메달이라는 금자탑을 세웠다. 7일 중국 베이징 국립 스피드스케이팅 경기장에서 열린 2022년 베이징동계올림픽 스피드스케이팅 여자 1500m에서 올림픽 기록(1분53초28)으로 결승선을 통과했다. 일본의 다카기 미호(1분53초72)를 0.44초 차이로 제치고 금메달을 거머쥐었다.

이로써 뷔스트는 올림픽 역사상 최초로 다섯 대회 연속 금메달이라는 대기록을 썼다. 하계 올림픽을 통틀어도 개인 종목에서 올림픽 5회 연속 메달 획득은 처음 있는 일이다. 뷔스트는 2006년 토리노 대회 여자 3000m를 시작으로 2010년 밴쿠버 대회 여자 1500m, 2014년 소치 대회 여자 3000m·팀 추월, 2018년 평창 대회 여자 1500m에서 금메달을 땄다. 이번 대회에서 여섯 번째 금메달을 챙겨 수집한 메달 개수는 열두 개(은메달 5개·동메달 1개)로 늘었다.

그는 "설명하기 어려운 일이 벌어졌다. 많은 감정이 든다"며 감격했다. 뷔스트는 개인전 1000m와 단체전 팀추월에서 메달 추가를 노린다.

