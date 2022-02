고양시, 'JDS 지구' 개발‥ 경기 북부 성장거점 도시 조성

자족 기능 강화 주력‥ 신 교통 수단 연계‥ 공공성 확보

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시는 JDS지구와 인근에 조성 중인 일산 테크노밸리, 방송영상 밸리 등 자족 기능 시설을 연계해 새로운 성장 거점 도시 조성을 추진하고 있다.

'JDS지구'는 고양시 장항, 대화, 송산·송포를 일컬으며 해당 지역 2781만 6000㎡ 중 일산서구 법곳동, 대화동, 덕이동 등 500만㎡에 자족 기능을 갖춘 복합신도시 건설이 예고됐다.

7일 고양시에 따르면, 한강 조망권에 위치한 JDS지구는 1기 신도시인 일산신도시와 가깝고 자유로·제2자유로와 지하철 3호선도 경유해 좋은 개발 입지 여건을 갖추고 있다.

시는 특히 자족용지를 최대한 확보하기 위해 주거 기능은 최소한의 사업성을 지켜낼 수 있을 정도로만 계획한다는 방침이다.

일산수질복원센터 이전, 멱절마을 이전 방안, 교통 소외 지역 대책 등 고양시 내 오랜 현안을 해결하기 위한 방안도 검토 중이다.

JDS지구 개발 사업은 현재 진행 중인 대형 자족 기능 사업이 완성되는 2024년 전후로 본격화 할 예정이다.

현재 시에서는 창릉 3기 신도시를 비롯해 덕은·장항지구, 일산 테크노밸리 등 많은 공공주택지구와 도시 개발 사업을 추진하고 있어, 인근 개발 사업의 현황을 고려해 사업 시기를 조절하고 있다.

시는 2024년 개발 계획 승인을 목표로 올해 개발구역계와 개발계획안을 수립, 내년에는 지방공기업평가원 등에 타당성 검토를 시행할 계획이다.

JDS지구 계획안에는 새로운 교통수단을 반영해 교통망 계획을 수립할 예정이다. 친환경 교통수단 트램과 GTX-A, 3호선을 연계해 일산 전역으로 빠르게 접근할 수 있는 대중교통 체계를 구축한다는 방침이다.

개발 사업 지구와 기존 시가지와의 연결이 가능한 퍼스널 모빌리티 전용도로 등도 검토 중이다.

시는 지난해 7월 신 교통수단 도입을 위한 용역에 착수했으며 JDS지구 인근의 자족 기능 시설과의 교통 연계 방안도 함께 검토할 계획이다.

3호선 연장은 민자 노선인 대화~금릉 노선과 별개로, 국토교통부에서 일산선(가좌~교하) 연장사업 추진방안 연구용역을 추진하고 있다. 해당 용역 결과는 오는 8월 중 발표한다.

시는 JDS지구 개발을 단순한 도시개발이 아닌 복합도시 건설을 목표로 하고 있다. 특히 공공주도 개발을 통해 공공성을 확보, 균형발전을 우선으로 추진하고 있다.

JDS지구 개발 사업 실시협약 체결 시 일산 테크노밸리 조성사업과 마찬가지로 개발이익의 지역 내 재투자에 관한 사항이 협약서에 명시하도록 협의해 나갈 계획이다.

시 관계자는 "이번 JDS 지구 개발 사업으로 고양시의 자족 기능이 더욱 강화될 것으로 기대된다"며 "개발계획 수립 과정에 주민들 의견을 수렴해 주민과 함께 만들어가는 개발 사업이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

