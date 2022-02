시티랩스, 하루엔터에 전략적 지분 투자

[아시아경제 박형수 기자] 시티랩스가 P2E(Play To Earn) 게임개발사 하루엔터테인먼트 지분을 10% 취득했다고 7일 밝혔다. ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’ 게임을 올해 상반기 선보일 예정인 가운데 파트너십을 강화했다.

하루엔터테인먼트는 버블 슈터 기반의 캐주얼 퍼즐 장르 게임 ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’ 개발사다. 시티랩스는 지난해 11월 ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결하고, 하루엔터테인먼트와 게임 내 블록체인 부문 공동개발에 나서고 있다.

하루엔터테인먼트는 루키탱크, 썬레스시티 등을 비롯해 100만 다운로드를 넘어선 국내 인디게임, 하이퍼캐주얼장르 게임을 개발했다. 지난 16년간 게임 개발 및 서비스 외길을 걸어온 최훈 대표가 수장을 맡아 이끌고 있다.

2018년부터 블록체인 기반 P2E 게임 개발에 돌입한 하루엔터테인먼트가 이듬해 이오시스와 함께 정식 출시한 ‘EOS BLASTERZ’가 댑레이더 기준 블록체인 게임 전체 인기순위 6위에 진입했다. 2020년엔 엠게임과 클레이튼 메인넷을 활용한 귀혼, 프린세스메이커 게임 서비스를 선보이는 등 활발한 블록체인 게임을 개발하고 있다.

조영중 시티랩스는 대표는 "게임과 블록체인 기술 부문을 비롯해 다양한 사업 접점이 많은 하루엔터테인먼트 투자를 계기로 추가로 검토 중인 P2E 게임사 투자 등 다각적 사업 논의에 적극적으로 접근해 갈 계획"이라고 말했다.

