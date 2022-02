춘향이 그네보다 높지? … 부산 기장군, 중앙공원 잔디광장에 부·울·경 최장 전통그네 등장

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “춘향이 몰려오겠네!” 부산·울산·경남에서 최고 높은 전통그네가 부산에 나타났다.

부산 기장군은 정관읍 ‘중앙공원’ 잔디광장에 높이 6m, 폭 4.5m짜리 대형 그네를 7일 개방했다.

정관읍 도심 ‘중앙공원’은 8200㎡ 크기 대형 잔디광장을 갖춘 2만1000㎡ 규모의 문화와 여가 중심 근린공원이다.

잔디광장은 공연과 축제, 문화행사가 개최되는 주민 문화커뮤니티 공간이며, 휴식과 피크닉을 즐기는 광장으로 많은 주민이 찾고 있는 기장의 대표 공원이다.

중앙공원은 규모에 비해 상대적으로 어린이 놀이시설 등 즐길거리가 부족하다는 의견이 많았다. 기장군은 예산 5000여만원을 투입해 가족단위 이용객에게 볼거리와 놀이시설을 제공하기 위해 부울경 최고 높이의 대형 전통그네와 장승, 솟대 등을 설치했다. 도심에서 전통문화를 즐길 수 있도록 조성했다.

또 야간에도 안전하고 편안하게 즐길 수 있도록 야간 조명 설치 예산 2억여원을 확보해 오는 4월까지 대형 공원등 55개를 추가로 설치한다. 정관 중앙공원을 범죄예방 환경설계 방식인 ‘셉테드’ 공원으로 꾸밀 계획이다.

오규석 기장군수는 “지역 공원은 많은 주민이 찾는 힐링공간이어서 중앙공원 등 여러 공원에 다양한 편의시설과 놀이기구 등을 도입해 누구나 즐기는 공간이 되도록 꾸며 나가겠다”고 말했다.

