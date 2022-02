[아시아경제 황윤주 기자] 롯데정보통신 롯데정보통신 286940 | 코스피 증권정보 현재가 37,350 전일대비 300 등락률 -0.80% 거래량 28,109 전일가 37,650 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"롯데정보통신, 중앙제어 인수 효과 반영…목표가 4%↑"[클릭 e종목] “롯데정보통신, 전기차·메타버스·자율주행 성장동력으로 삼아”[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일 close 의 종속회사인 중앙제어는 시설자금(150억원)과 운영자금(250억원) 마련을 위해 제 3자배정 유상증자를 결정했다고 7일 공시했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr