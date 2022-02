SK바사, 지난해 매출 9290억원… 영업이익 1158% 성장

[아시아경제 이춘희 기자] SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 4,500 등락률 -2.58% 거래량 362,578 전일가 174,500 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 SK바이오사이언스, 4Q 영업익 2539억…전년比 2227% ↑진단키트 날개 달고 마의 벽 '연매출 3조' 넘을까SK바이오사이언스, 안동 L하우스 터키 GMP 인증 갱신 close 가 1조원에 가까운 연매출로 창사 이래 최대 실적을 기록하는 등 급격한 성장세를 이어가고 있다.

SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 4,500 등락률 -2.58% 거래량 362,578 전일가 174,500 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 SK바이오사이언스, 4Q 영업익 2539억…전년比 2227% ↑진단키트 날개 달고 마의 벽 '연매출 3조' 넘을까SK바이오사이언스, 안동 L하우스 터키 GMP 인증 갱신 close 는 지난해 4분기 영업(장점)실적이 매출액 4508억5800만원, 영업이익 2539억4400만원이라고 7일 공시했다. 전년 동기 대비로는 각각 무려 572.8%, 2227.2%씩 뛰어오른 수치다. 1839억6600만원을 기록한 당기순이익 역시 1762.4% 성장했다.

지난해 누적치로는 전년 2256억1100만원 대비 311.8% 성장한 9290억100만원의 매출을 올리며 1조원에 가까운 연매출을 기록해냈다. 영업이익은 4742억2000만원으로 무려 1157.5%나 뛰며 51%에 달하는 영업이익률을 기록했다. 순이익 역시 3551억3900만원으로 979.8% 성장했다. 이 같은 실적은 모두 2018년 창사 이래 최대 실적이다.

SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 4,500 등락률 -2.58% 거래량 362,578 전일가 174,500 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 SK바이오사이언스, 4Q 영업익 2539억…전년比 2227% ↑진단키트 날개 달고 마의 벽 '연매출 3조' 넘을까SK바이오사이언스, 안동 L하우스 터키 GMP 인증 갱신 close 측은 코로나19 백신 위탁개발생산(CDMO) 및 위탁생산(CMO) 수주가 이 같은 성장을 견인했다고 분석했다. SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 4,500 등락률 -2.58% 거래량 362,578 전일가 174,500 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 SK바이오사이언스, 4Q 영업익 2539억…전년比 2227% ↑진단키트 날개 달고 마의 벽 '연매출 3조' 넘을까SK바이오사이언스, 안동 L하우스 터키 GMP 인증 갱신 close 는 지난해까지 아스트라제네카(AZ) 백신을 원액 및 완제 CMO했고, 노바백스의 코로나19 백신은 CDMO까지 이끌어냈다. 특히 노바백스 백신은 지난해 12월 식품의약품안전처의 품목허가를 획득한 '뉴백소비드프리필드시린지'의 라이선스 계약에 따른 원액 생산으로 추가 수익까지 실현했다.

SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 4,500 등락률 -2.58% 거래량 362,578 전일가 174,500 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 SK바이오사이언스, 4Q 영업익 2539억…전년比 2227% ↑진단키트 날개 달고 마의 벽 '연매출 3조' 넘을까SK바이오사이언스, 안동 L하우스 터키 GMP 인증 갱신 close 는 자체 개발 합성항원 코로나19 백신인 'GBP510'를 상반기 중 국내 사용 허가를 받아 성장에 탄력을 더하겠다는 계획이다. 현재 GBP510은 글로벌 임상 3상과 국내 추가접종 임상이 동시에 진행 중이다. 백신의 안전성을 더하기 위해 소아·청소년 대상 임상 진입을 추진 중이고, 임신부 대상 임상도 준비 중이다.

또 GBP510의 개발 플랫폼을 확장해 오미크론 등 코로나19 변이주에 대응하기 위한 백신을 4월 임상 진입을 목표로 개발 중인가 하면 차세대 기술로 떠오른 메신저 리보핵산(mRNA) 백신 플랫폼 연구 개발도 가속화할 예정이다. 한발 더 나아가 코로나19와 독감을 동시 예방하는 '콤보 백신' 개발을 올해 안으로 임상 진입을 목표로 개발하고 있고, 코로나19와 중증급성호흡기증후군(SARS) 바이러스 등 '사베코 바이러스'를 표적으로 하는 범용 백신 개발도 추진할 계획이다.

안재용 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 4,500 등락률 -2.58% 거래량 362,578 전일가 174,500 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 SK바이오사이언스, 4Q 영업익 2539억…전년比 2227% ↑진단키트 날개 달고 마의 벽 '연매출 3조' 넘을까SK바이오사이언스, 안동 L하우스 터키 GMP 인증 갱신 close 사장은 “우리가 보유한 세계적 수준의 백신 생산 역량이 CMO/CDMO 사업을 통해 실적으로 반영되고 해외 유수 기업들이 협업을 제안할 만큼 높은 수준의 연구개발(R&D) 능력이 성과로 이어지고 있다"며 “차세대 백신 및 플랫폼 개발은 물론 신규 사업에 아끼지 않는 투자를 지속해 국내는 물론 글로벌에서 주목받는 백신·바이오 기업으로 성장해갈 것”이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr