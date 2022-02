롯데렌탈, 4Q 영업익 621억…전년比 83% ↑

[아시아경제 황윤주 기자] 롯데렌탈 롯데렌탈 089860 | 코스피 증권정보 현재가 34,050 전일대비 900 등락률 +2.71% 거래량 90,910 전일가 33,150 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 예탁원 "2월 중 44개사 3억997만주 의무보유등록 해제 예정"[클릭e종목]"롯데렌탈, 경쟁사 쏘카 상장으로 재평가"[e공시 눈에 띄네] 코스피-25일 close 은 작년 4분기 연결 기준 영업이익이 621억원으로 전년 동기 대비 83% 증가했다고 7일 공시했다. 같은 기간 매출액은 6141억원으로 12.8%, 당기순이익은 285억원으로 흑자전환했다고 밝혔다.

