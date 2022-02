윤석열 '역동적 혁신 성장' 추구…디지털 인프라 확충

7일 특별강연서 '윤석열의 경제 비전과 정부 역할' 발표

[아시아경제 금보령 기자, 권현지 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 국내 경제의 '역동적 혁신 성장'을 위해 디지털 인프라 확충, 기술혁신 연구개발(R&D) 투자, 교육제도 혁신 등을 공약으로 내걸었다.

윤 후보는 7일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 특별강연에서 '윤석열의 경제 비전과 정부 역할'을 발표했다.

윤 후보는 디지털 데이터의 저장, 분석 등을 위한 인프라 확충이 시급하다고 봤다. 4차 산업혁명은 정보와 데이터의 초고속 연결 및 이동을 의미하기 때문이다. 그는 전국에 5G를 촘촘히 구축한 뒤 6G를 준비할 계획이다.

디지털 데이터 인프라를 구동시키는 메모리 반도체와 함께 시스템 반도체 사업도 크게 성장할 수 있도록 제도적 여건을 만들 생각이다. 전력 공급 등 정부가 할 수 있는 부분에는 지원까지 더한다. 다만 4차 산업혁명은 엄청난 전력수요가 예상되고 있어 신재생 에너지 기술의 고도화는 물론 원전 안정성 강화와 폐기물 처리를 위한 기술 개발에도 집중할 방침이다.

기술혁신에 과감한 R&D 투자도 약속했다. 윤 후보는 "기업과 시장에서 하기 어려운 도전적인 원천 기술, 범용 기술 개발에 적극 나서 그 결과를 민간이 이어받아 상용화, 가치창출을 하게 해야 한다"고 설명했다. 투자는 철저하게 과제중심형, 문제해결형으로 한다.

문제해결형의 창의적 교육이 이뤄질 수 있도록 교육제도도 혁신한다. 현재의 지식습득형 교육으로는 4차 산업혁명을 주도할 인재를 키워내기 어렵다고 본 것이다. 윤 후보는 "우리 삶과 밀접한 문제에 대한 인식, 문제를 해결하는 데 필요한 정보와 데이터를 발굴하고 활용하는 방법, 이를 통한 가치 창출 아이디어를 가르치고 배우는 교육이 필요하다"고 강조했다.

역동적 혁신 성장을 저해하는 리스크는 최소화할 생각이다. 미중 전략 경쟁 상황에서 글로벌 외교 역량을 강화하고, 공급망 재편에 효과적으로 대처하면서 공급 차질에 따른 산업과 경제 사회 충격을 예방한다는 것이다.

이 외에도 윤 후보는 정부가 선제적으로 디지털 데이터 플랫폼화 돼야 한다고 주장했다. 그는 "무엇보다 정부의 플랫폼화는 공공 의사 결정이 데이터에 기반한 과학적 합리적 결정이 되고 그 과정이 국민과 소통하는 쌍방향으로 투명하다는 점에서 디지털 민주주의 실현에 절대 필요한 것"이라고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr권현지 기자 hjk@asiae.co.kr