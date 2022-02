큐라티스 "차세대 mRNA 백신 'TAP104' 임상1상 순조로워"

오미크론 등 변이 대상 추가 비임상 시험 진행

[아시아경제 이관주 기자] 큐라티스는 차세대 mRNA 코로나19 백신 'TAP104'의 임상 1상 시험이 순조롭게 진행되고 있다고 7일 밝혔다.

지난해 7월 임상 1상 시험 계획을 승인받은 QTP104는 국내 최초로 개발되는 차세대 mRNA 백신이다. 기존 mRNA 백신과 비교해 더 적은 양으로 강력한 면역 반응을 유도할 수 있으며, 높은 안전성으로 주목받고 있다.

QTP104는 현재 신촌세브란스병원, 강남세브란스병원에서 임상 시험을 수행하고 있다. 지난해 첫 시험 대상자 투여를 시작으로 DSMB(데이터 안전성 모니터링 위원회)를 통해 약물 이상 반응, 혈액 검사 등의 결과에서 안전한다는 평가를 받아 최근 증가된 용량 투여에 대한 임상 시험에 진입했고, 임상 시험 대상자 모집도 계속 진행하고 있다.

큐라티스 바이오연구소도 QTP104의 효능 평가를 위한 비임상 실험을 수행, QTP104가 코로나19 원바이러스는 물론 델타 변이도 방어할 수 있는 중화항체를 강하게 유도하는 것을 확인했다. 오미크론 변이에 대한 방어 효과(중화항체, 세포성 및 체액성 면역 형성)는 현재 실험 단계에 있으며, 이른 시간 안에 오미크론에 대한 방어 효과도 확인할 수 있을 것으로 관측된다. 또 백신 개발 과정에서 축적한 유전자 조작 기술을 바탕으로 각종 코로나19 변이종에 대한 백신 개발을 꾸준히 진행하고 있다.

큐라티스는 백신 개발 기술력을 바탕으로 지난해 12월 30일 기술 특례 상장을 위한 기술성 평가를 신청해 코스닥 상장 준비에도 속도를 내고 있다.

큐라티스 임상총괄 책임자인 최유화 전무는 "QTP104는 범정부지원위원회, 보건복지부, 식품의약품안전처 등 국내 보건당국과 긴밀한 협조로 임상 1상을 순조롭게 진행하고 있으며 임상 데이터 수집을 통해 안전성을 입증하고 있다"면서 "변이 바이러스에 대한 꾸준한 우려에 대응하기 위해 오미크론 같은 신종 변이 바이러스에 대한 비임상 시험을 진행해 중화항체 및 T세포 면역 형성 등에 대한 검증도 기대하고 있다”고 말했다. 이어 "앞으로 QTP104의 임상 시험을 성공적으로 진행할 수 있도록 회사 역량을 최대한 집중, 코로나19 감염 종식에 크게 이바지할 수 있기를 희망한다"고 덧붙였다.

